Anadolu Ajansı’nın Kahire ofisine darbeci baskını

Mısır polisi, Anadolu Ajansı’nın (AA) başkent Kahire’deki ofisine baskın düzenleyerek, 1’i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü. AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı’nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed gözaltına alınanlar isimler. Salı günü TSİ 18.00’de ofise gelen polis, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti. Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi.

MASLAHATGÜZAR DIŞİŞLERİ’NE ÇAĞRILDI

AA muhabirinin aktardığına göre, arama yapan ekipler, ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermedi. Mısır’ın Ankara’daki maslahatgüzarı konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Türkiye’nin Kahire maslahatgüzarı da Mısır Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulundu.

TEPKİ YAĞDI

2013 yılında Muhammed Mursi’yi darbeyle deviren ardından cumhurbaşkanı seçilen Abdulfettah es-Sisi yönetiminin AA çalışanlarına yönelik tutumuna iktidar ve muhalefetten tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, “Bu pervasız tutumda, basın özgürlüğünde hassas görünen Batılı ülkelerin Mısır’daki ihlallere göz yummasının payı bulunmaktadır” açıklamasını yaptı. AA Genel Müdürü Şenol Kazancı “Mısır makamları AA çalışanlarını derhal serbest bırakmalıdır” dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Mısır’ın darbeci yönetiminin Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik düşmanca girişimi, nasıl bir acziyet içinde olduklarının göstergesidir” değerlendirmesini yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AA genel müdürünü arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki, vicdani ve insani temeli yoktur” diye tweet attı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan paylaştığı mesajında, “Bu durum Mısır’da gelinen durumun vehametini göstermektedir” dedi.