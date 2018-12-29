Amos Oz hayatını kaybetti
İSRAİL’in dünya çapında en çok tanınan ve okunan yazarlarından Amos Oz, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Oz, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. İsrail-Filistin sorununun çözümü için iki devletli bir çözümü savunan Oz, ülkesinde kimileri tarafından ‘vatan haini’ ilan edilmiş, yazar ise bu suçlamayı ‘onur madalyası’ olarak nitelendirmişti. Yaşamı boyunca onlarca ödüle layık görülen Oz, son yıllarda İsrail’de Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin politikalarını eleştiriyordu. Oz’un ölümünün ardından Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, “Birçok konudaki görüş ayrılığımıza rağmen, (Oz’un) İbrani dili ve edebiyatına katkıları için derin minnet duyuyorum. İsrail’in en büyük yazarları arasındaydı” ifadelerine yer verildi.
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