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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.12.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

'Amerika'nın silahı ve oyuncağı olmak istemiyoruz'

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'Amerika'nın silahı ve oyuncağı olmak istemiyoruz'

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Temmo, "İki örgüt de (KDP ve PYD/PKK) Suriye Kürtlerinin başına beladır. Suriyeli Kürtler olarak artık biz kendi kendimizi idare etmek istiyoruz. Amerika'nın oyuncağı olmak istemiyoruz." dedi.

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası (SBKR) Başkanı Abdulaziz Temmo, terör örgütü PYD/PKK ile Kürdistan Demokratik Partisi'ne (KDP) ilişkin, "İki örgüt de Suriye Kürtlerinin başına beladır. Suriyeli Kürtler olarak artık biz kendi kendimizi idare etmek istiyoruz. Amerika'nın elinde bir silah olarak kullanılıp, Amerika'nın oyuncağı olmak istemiyoruz." dedi.

Temmo, SBKR öncülüğünde Şanlıurfa'da gerçekleştirilen "Suriye Kürtleri Nereye?" başlıklı çalıştayın ardından, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Suriye'de çeşitli Kürt gruplar bulunduğunu belirten Temmo, bu grupların başında terör örgütü PYD/PKK ile KDP üyelerinin geldiğini söyledi.

Temmo, "her iki grubu da terör örgütü olarak kabul ettiklerini" ifade ederek, Suriye'ye örgütlerin vermiş olduğu zarardan bıkıp usandıklarını dile getirdi.

"Terör örgütü PKK ile KDP'nin Suriye'de ortak hareket ettiğini" savunan Temmo, şöyle devam etti:

"İki örgütte emirlerini dışarıdan alıyor, her iki örgütte buradan yönetilmiyor, dışarıdan yönetiliyor. İki örgütte Suriye Kürtlerinin başına beladır. Suriyeli Kürtler olarak artık biz kendi kendimizi idare etmek istiyoruz. Amerika'nın elinde bir silah olarak kullanılıp, Amerika'nın oyuncağı olmak istemiyoruz. Dışarıdan gelip birilerinin bizi yönetmesini istemiyoruz. Biz KDP'nin ve PKK'nın toplantılar düzenleyip bizim adımıza bir şeyler yapmasından, karar vermesinden razı değiliz. Bundan hoşlanmıyoruz ve bunu asla kabul etmiyoruz. Biz yüksek sesle bu terör örgütü PYD/PKK ile iş birliği yapanları istemiyoruz ve bunu da ilan ediyoruz. Suriye Kürtleri artık her türlü terör örgütünden kurtulmak istiyor, bizim kanımız üzerinden başkalarının kendi emellerini gerçekleştirmelerini istemiyoruz. Bizim kanımız üzerinden başka devletlere uşaklık yapmalarını istemiyoruz. Biz Suriye Kürtleri olarak kendi hakkımızı gözetip, koruyabiliriz, konuşabilir, söz sahibi olabiliriz."

"FIRAT'IN DOĞUSU MİLYONLARI RAHATLATIR"

Temmo, terör örgütü PYD/PKK zulmü nedeniyle dünyanın çeşitli bölgelerindeki birçok Kürdün ülkesini ve vatanını terk etmek zorunda kaldığına dikkati çekti.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonunun milyonlarca kişiye rahat bir nefes aldıracağını anlatan Temmo, şöyle konuştu:

"Bir milyondan fazla Suriyeli Kürt, PKK zulmünden kaçıp Avrupa'ya ve Türkiye'ye gitmiştir. İnanıyorum ki Türkiye'nin olası (Fırat'ın doğusu) operasyonu başarılı olacaktır. Türkiye çok kısa sürede burada netice alacaktır. Bu teröristlerin tamamı kaçacak ve milyonlarca insan artık rahat bir nefes alacak. Fırat'ın doğusunda yani PYD/PKK'nın kontrol ettiği alanlarda yaklaşık 3 milyon insan yaşıyor. Bunların bir kısmı Arap, bir kısmı Kürt, başarılı olacak operasyon sayesinde dışarıda olanlar da dahil milyonlarca Suriyeli rahat edecek ve özgürlüğüne kavuşacak."

"SURİYE PEŞMERGELERİ KANDİL VE BARZANİ'Nİ ADAMIDIR"

Suriyeli Peşmergelerin de terör örgütü PYD/PKK'ya karşı savaşmak istemediğini savunan Temmo, şunları kaydetti:

"Aslında Suriyeli değiller, bir kısmı 2012 yılında savaştan kaçan ve Barzani'nin silah altına aldığı gençlerden oluşuyor. Bunlar Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) silahlı gücü olarak da değerlendirildi. Bunlar bizim insanımız değil. Bunlara 'gelin burada terör örgütü ile mücadele edelim' dediğimizde 'Kandil izin vermiyor' dediler. Sen eğer Kandil'den izin almayı bekliyorsan demekki sen buranın insanı değilsin. Bu Peşmergeler, Irak Kürdistan'ı, Barzani'nin Peşmergeleri'dir. Bunlar eğer gerçekten Suriye'nin Peşmergeleri olmuş olsalardı namuslarını, izzetlerini, iffetlerini, topraklarını ve vatanlarını korumak için gelip PKK terör örgütüyle, DEAŞ terör örgütüyle savaşırlardı. Kendi topraklarını böyle peşkeş çekmezler, kaçmazlardı. Geri de gelmiyorlar çünkü biz biliyoruz ki bunlar Kandil ve Barzani'ni adamıdır."

"KÜRT HALKINI PİYON OLARAK DÜŞÜNÜYORLAR"

Suriye'nin kuzeyindeki tampon bölge iddialarına da değinen Temmo, "Tampon bölge işi tamamen bir hayaldir, önüne gelen Kürt halkını bir piyon olarak düşünüyor, satranç taşı gibi kullanmaya çalışıyor. Kürtler üzerinden kendi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Barzani'nin Amerika ve PKK ile yaptığı bir oyundur, tutmayacaktır. Tampon kurma çabaları bir kandırmacadan ibarettir. Başarılı olamaz." dedi.

Temmo, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatını da desteklediklerini vurgulayarak,"Türkiye, Suriye'ye yönelik birinci harekatıyla ilgili bölgeyi terörden kurtardı. İkinci harekatıyla da bölgenin inşasını ve imarını sağladı. Birinci harekatla terör kazındı, ikincisiyle hem terör kazındı hem imar oldu. Üçüncüsünde de terörle mücadele devam edecek. İyi bir final olması için Suriye'nin tamamen bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşması lazım. Kısa vadede bölgeye yapılacak üçüncü operasyonla bölgenin terörden arındırılması ve güveniliğinin tesis edilmesi gündemdedir. " şeklinde konuştu.

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