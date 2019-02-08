'Amerikan yardımı’na karşı sınıra barikat

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri'Amerikan yardımı’na karşı sınıra barikat
GeriDünya 'Amerikan yardımı’na karşı sınıra barikat
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
08.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Amerikan yardımı’na karşı sınıra barikat

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Amerikan yardımı’na karşı sınıra barikat

Venezuela’da siyasi kriz devam ederken, uluslararası insani yardımların ülkeye gelişine karşı ordu, Kolombiya sınırındaki köprüye barikat kurdu. Bu önlemin, ABD’nin insani yardım kılıfı altında ülkeye silah sokabileceği gerekçesiyle alındığı belirtiliyor.

DÜNYANIN en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Venezuela’da sular durulmuyor. Muhalefet ülkedeki ilaç ve gıda sıkıntısına karşı uluslararası yardımlara açık olduklarını belirtirken, Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede kriz olmadığını savunarak, “Biz kimsenin dilencisi değiliz” açıklamasında bulunmuştu. Hafta başında, ülkenin kuzeyindeki Aragua kentinde konuşan Maduro, ‘zihinsel yardıma’ ihtiyaç duyduğunu ileri sürdüğü muhalefetin girişimlerini de sert dille eleştirmişti. Kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkeye insani yardım çağrısında bulunmuştu.

‘SEBEP ABD’NİN YAPTIRIMLARI’

Buna karşılık Venezuela askeri birlikleri, ülkeyi Kolombiya’ya bağlanan Cucuta kentindeki Tienditas köprüsüne barikat kurdu. Bağlantı yolunu kapamak amacıyla bir TIR römorku ile iki de konteyner kullanıldı. Bu önlemin, ABD’nin silah yardımı yaparak ülkede gerçekleştirebileceği bir darbeye karşı alındığı belirtiliyor. Russia Today kanalına verdiği mülakatta Maduro, gıda ve ilaç sıkıntısına neden olarak ABD yaptırımlarına işaret etmişti. Guaido’nun iddiasına göre ise 300 bin kişi, kıtlık dolayısıyla ölüm tehlikesiyle karşı karşıya... Öte yandan, bazı Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinin liderleri, derinleşen Venezuela krizini çözme planını tartışmak için dün Uruguay’ın başkenti Montevideo’da toplandı. AB destekli Uluslararası Temas Grubu, ABD ve Latin Amerika ülkelerinin daha çok müdahale çağrısına karşı, ‘müdahalesiz’ bir yaklaşım önerisinde bulundu.

RUSYA: EN KÖTÜ SENARYO

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise Uruguay’a çağrılmadıkları için tepki gösterdi. Venezuela’ya askeri müdahaleye karşı olduklarını belirten Ryabkov, “Bu en kötü senaryo olur” dedi. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Maduro’ya desteklerinin sürdüğünü belirterek “Maduro’yu ülkeden çıkarmaya hazırlandığımız da öne sürülüyor. Böyle bir hazırlık söz konusu olmadığı gibi gündeme getirilmesi dahi yanlış” ifadelerini kullandı.

MACRON’A TEPKİ: ÖYLEYSE BİR SARI YELEKLİ DE CUMHURBAŞKANI OLUR

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Juan Guaido’yu Venezuela geçici başkanı olarak tanımasına ‘içeriden’ tepki geldi. ‘Başkaldıran Fransa’ hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon, “Fransa’nın Guaido’yu destekleme kararı, kendisinin cumhurbaşkanı olduğunu ilan eden bir maceracıyı tanımakla aynı” diye konuştu. Solcu siyasetçi, ‘Sarı Yelekliler’ liderlerinden Eric Drouet’i kastederek, “Biz böyle yaparsak, Bay Drouet de Fransa Cumhurbaşkanı olabilir” ifadesini kullandı. Melenchon daha önce de Venezuela lideri Maduro’ya destek çıkarak, kendisini devirmeye çalışan darbecileri kınamıştı. Sarı Yelekliler, bir süredir Fransa’da Macron’a karşı eylem yürütüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması