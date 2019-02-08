'Amerikan yardımı’na karşı sınıra barikat
Venezuela’da siyasi kriz devam ederken, uluslararası insani yardımların ülkeye gelişine karşı ordu, Kolombiya sınırındaki köprüye barikat kurdu. Bu önlemin, ABD’nin insani yardım kılıfı altında ülkeye silah sokabileceği gerekçesiyle alındığı belirtiliyor.
DÜNYANIN en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Venezuela’da sular durulmuyor. Muhalefet ülkedeki ilaç ve gıda sıkıntısına karşı uluslararası yardımlara açık olduklarını belirtirken, Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede kriz olmadığını savunarak, “Biz kimsenin dilencisi değiliz” açıklamasında bulunmuştu. Hafta başında, ülkenin kuzeyindeki Aragua kentinde konuşan Maduro, ‘zihinsel yardıma’ ihtiyaç duyduğunu ileri sürdüğü muhalefetin girişimlerini de sert dille eleştirmişti. Kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkeye insani yardım çağrısında bulunmuştu.
‘SEBEP ABD’NİN YAPTIRIMLARI’
Buna karşılık Venezuela askeri birlikleri, ülkeyi Kolombiya’ya bağlanan Cucuta kentindeki Tienditas köprüsüne barikat kurdu. Bağlantı yolunu kapamak amacıyla bir TIR römorku ile iki de konteyner kullanıldı. Bu önlemin, ABD’nin silah yardımı yaparak ülkede gerçekleştirebileceği bir darbeye karşı alındığı belirtiliyor. Russia Today kanalına verdiği mülakatta Maduro, gıda ve ilaç sıkıntısına neden olarak ABD yaptırımlarına işaret etmişti. Guaido’nun iddiasına göre ise 300 bin kişi, kıtlık dolayısıyla ölüm tehlikesiyle karşı karşıya... Öte yandan, bazı Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinin liderleri, derinleşen Venezuela krizini çözme planını tartışmak için dün Uruguay’ın başkenti Montevideo’da toplandı. AB destekli Uluslararası Temas Grubu, ABD ve Latin Amerika ülkelerinin daha çok müdahale çağrısına karşı, ‘müdahalesiz’ bir yaklaşım önerisinde bulundu.
RUSYA: EN KÖTÜ SENARYO
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise Uruguay’a çağrılmadıkları için tepki gösterdi. Venezuela’ya askeri müdahaleye karşı olduklarını belirten Ryabkov, “Bu en kötü senaryo olur” dedi. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Maduro’ya desteklerinin sürdüğünü belirterek “Maduro’yu ülkeden çıkarmaya hazırlandığımız da öne sürülüyor. Böyle bir hazırlık söz konusu olmadığı gibi gündeme getirilmesi dahi yanlış” ifadelerini kullandı.
MACRON’A TEPKİ: ÖYLEYSE BİR SARI YELEKLİ DE CUMHURBAŞKANI OLUR
FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Juan Guaido’yu Venezuela geçici başkanı olarak tanımasına ‘içeriden’ tepki geldi. ‘Başkaldıran Fransa’ hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon, “Fransa’nın Guaido’yu destekleme kararı, kendisinin cumhurbaşkanı olduğunu ilan eden bir maceracıyı tanımakla aynı” diye konuştu. Solcu siyasetçi, ‘Sarı Yelekliler’ liderlerinden Eric Drouet’i kastederek, “Biz böyle yaparsak, Bay Drouet de Fransa Cumhurbaşkanı olabilir” ifadesini kullandı. Melenchon daha önce de Venezuela lideri Maduro’ya destek çıkarak, kendisini devirmeye çalışan darbecileri kınamıştı. Sarı Yelekliler, bir süredir Fransa’da Macron’a karşı eylem yürütüyor.
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