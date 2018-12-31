Amerikan gazetelerine siber saldırı düzenlendi
ABD’deki bazı gazeteler, bir siber saldırının ardından geçen cumartesi günü basım ve dağıtım sorunları yaşadı.
Saldırı nedeniyle Los Angeles Times, Chicago Tribune, Baltimore Sun gazetelerinin basım ve dağıtımı gecikti. Matbaanın sahibi Tribune Publishing şirketi, matbaada siber saldırı kaynaklı teknik sorunların ilk olarak geçen cuma günü ortaya çıktığını açıkladı. Şirket sözcüsü, virüsün gazetelerin baskıya hazırlandığı sistemlere zarar verdiğini söyledi. Los Angeles Times gazetesinden gelen açıklamada, saldırının ABD dışından yapıldığının tespit edildiği belirtildi.
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