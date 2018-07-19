Amerikan F-35B’leri Ortadoğu seferinde
ABD Deniz Piyadeleri Komutanlığı’nın dikey iniş-kalkış yapabilen bir F-35B tipi savaş filosunun eşlik ettiği Essex Amfibi Hazırlık Grubu gemisini Ortadoğu ve Pasifik bölgesine sevk ettiği bildirildi.
Merkez Kuvvetler Deniz Piyadeleri Komutanlığı’ndan Amerikan medyasına yapılan açıklamada, üç gemiden oluşan Essex Amfibi Gemi grubunun geçen hafta San Diego’dan ayrıldığı duyuruldu.
Gemi grubuna 13’üncü Deniz Piyadeleri Sefer Birliği’nde görevli dikey kalkış-iniş yapabilen bir F-35 uçağı filosunun eşlik ettiği bilgisini de paylaşan yetkililer, gemi grubunda 5 bin askerin görev yapacağını kaydetti.
Haberde, ABD’nin aktif operasyonlarının olduğu Ortadoğu’ya yönelik bu sevkıyatta, F-35B uçağının bu ülke tarafından ilk kez bir savaş alanında kullanacağı yorumuna yer verildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle