Amerikan Donanması'ndan peş peşe 'Fatih' tweeti
Amerikan Donanması kurumsal hesabından peşpeşe twitler atarak Türk Deniz Kuvvetleri’nin Fatih Fırkateyn’i ile Karadeniz’de yaptıkları Uyum Tatbikatı’ndan memnuniyetini dile getirdi. Twitlerde Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın hesaplarına da atıf (mention) yapıldı. Türkiye, 22 Şubat’taki ‘Karadeiz Uyumu Harekâtı’na TGC Fatih Fırkateyni ve bir deniz karakol uçağıyla katılmıştı.
ABD’nin Avrupa-Afrika Donanması’nın sosyal medya hesabından atılan ilk twit şöyle:
“İlişki geliştirme, barışı ilerletme ve istikrar... Bütün bunlar Amerika ve Türkiye’nin birlikte çalıştığında başardığı şeyler. TGCFatih’i ve USSDonaldCook’u Karadeniz’de uyum tatbikatında görmek muhteşem!”
Bir başka twitte ise tatbikatın NATO müttefikleri arasındaki ‘uzun soluklu ilişki ve işbirliğini’ pekiştireceği vurgusu yapıldı. Bir diğer twitte de tatbikata ilişkin bir haberi paylaşan gazeteciye teşekkür edilerek “ @TSKGnkur güçleri ile Karadeniz’deki işbirliğimizi geliştirmek, barışı ve istikrarı tahkim etmek için bölgede muntazaman çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
“ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI”
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan söz konusu tatbikata ilişkin resmi internet sitesinden yapılan açıklama da şöyle:
ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS DONALD COOK muhribi ile Karadeniz Uyumu Harekatında görevli TCG FATİH fırkateyni ve 1 Deniz Karakol Uçağı (P-235)’nın katılımıyla Karadeniz’de 22 Şubat 2019 tarihinde deniz eğitimleri icra edilmiştir. İcra edilen deniz eğitimlerinin, NATO üyesi iki müttefik devlet arasında karşılıklı işbirliğinin ve koordinasyon usullerinin geliştirilmesine önemli katkı sağladığı değerlendirilmektedir.
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