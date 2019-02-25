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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
25.02.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Amerikan Donanması'ndan peş peşe 'Fatih' tweeti

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Amerikan Donanması'ndan peş peşe 'Fatih' tweeti

Amerikan Donanması kurumsal hesabından peşpeşe twitler atarak Türk Deniz Kuvvetleri’nin Fatih Fırkateyn’i ile Karadeniz’de yaptıkları Uyum Tatbikatı’ndan memnuniyetini dile getirdi. Twitlerde Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın hesaplarına da atıf (mention) yapıldı.   Türkiye, 22 Şubat’taki ‘Karadeiz Uyumu Harekâtı’na TGC Fatih Fırkateyni ve bir deniz karakol uçağıyla katılmıştı.

ABD’nin Avrupa-Afrika Donanması’nın sosyal medya hesabından atılan ilk twit şöyle: 

“İlişki geliştirme, barışı ilerletme ve istikrar... Bütün bunlar Amerika ve Türkiye’nin birlikte çalıştığında başardığı şeyler. TGCFatih’i ve USSDonaldCook’u Karadeniz’de uyum tatbikatında görmek muhteşem!”

Amerikan Donanmasından peş peşe Fatih tweeti


Bir başka twitte ise tatbikatın NATO müttefikleri arasındaki ‘uzun soluklu ilişki ve işbirliğini’ pekiştireceği vurgusu yapıldı. Bir diğer twitte de tatbikata ilişkin bir haberi paylaşan gazeteciye teşekkür edilerek “ @TSKGnkur güçleri ile Karadeniz’deki işbirliğimizi geliştirmek, barışı ve istikrarı tahkim etmek için bölgede muntazaman çalışıyoruz”  ifadeleri kullanıldı.

“ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI”

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan söz konusu tatbikata ilişkin resmi internet sitesinden yapılan açıklama da şöyle: 

ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS DONALD COOK muhribi ile Karadeniz Uyumu Harekatında görevli TCG FATİH fırkateyni ve 1 Deniz Karakol Uçağı (P-235)’nın katılımıyla Karadeniz’de 22 Şubat 2019 tarihinde deniz eğitimleri icra edilmiştir.  İcra edilen deniz eğitimlerinin, NATO üyesi iki müttefik devlet arasında karşılıklı işbirliğinin ve koordinasyon usullerinin geliştirilmesine önemli katkı sağladığı değerlendirilmektedir.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.02.2019)
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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