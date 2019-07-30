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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.07.2019 - 23:39, Son Güncelleme:

Amerikalı seçmenlerin yarısı Trump'ı "ırkçı" buluyor

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Amerikalı seçmenlerin yarısı Trump'ı "ırkçı" buluyor

ABD'de yapılan güncel bir araştırma, kayıtlı seçmenlerin yarısının ABD Başkanı Donald Trump'ı "ırkçı" bulduğunu ortaya koydu.

Quinnipiac Üniversitesi'nce ülke genelinde yapılan güncel bir araştırmaya göre, kayıtlı seçmenlerin yüzde 51'i Trump'ı "ırkçı" bulurken, yüzde 45'i ise Trump'ın "ırkçı" olduğunu düşünmediklerini ifade etti.

Araştırmaya göre, Trump'ı "ırkçı" bulan beyaz seçmenlerin oranı yüzde 46'da kalırken, bu oranın siyahi seçmenlerde yüzde 80'e kadar yükseldiği kaydedildi.

Seçmenin büyük çoğunluğu Trump'ın "azledilmesine" karşı

Buna mukabil, araştırmaya katılanların yüzde 60'ı ise Trump'ın "azledilmesine" ilişkin Kongre'de atılabilecek herhangi bir adımı onaylamadıklarını belirtti.

Araştırma sonuçları, seçmenlerin Trump'ın son dönemdeki bazı açıklamalarından rahatsız oldukları ancak Kongre'de Demokratların Trump'ı hedef alan bir adım atmasına ise karşı oldukları şeklinde yorumlandı.

Bin 306 seçmen arasında gerçekleşti

Araştırmanın 25-28 Temmuz'da ülke genelinde kayıtlı toplam bin 306 seçmen arasında yapıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump, ülkenin siyahi oranı en yüksek ve suç oranlarıyla dikkat çeken bölgelerinden Baltimore bölgesinin Demokrat vekili Elijah Cummings'e yönelik eleştirilerde bulunmuş, Elijah ve Demokratlar ise Trump'ı "ırkçılıkla" suçlamıştı.

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