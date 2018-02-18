Amerikalı savcıdan Rusya’ya suçlama: Trol fabrikası ABD’yi hedef aldı

RUSYA’nın 2016’daki ABD Başkanlık seçimlerine dönemin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump’ın lehine, Demokrat aday Hillary Clinton’ın ise aleyhine müdahil olduğu iddialarına dair süren soruşturmanın ilk iddianamesini ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein açıkladı. Bu kapsamda 13 Rus vatandaşına ve 3 Rus şirketine suçlamalar yöneltildi. Suçlamalar arasında elektronik sahtecilik ve kimlik hırsızlığı var. Soruşturmadaki suçlamada “Amerikalı gibi gözüken ve sahte Amerikan kimlikleri oluşturan zanlılar, sosyal medyada Amerikalı kitleleri hedefleyen sayfalar ve grupları yönetti. Zanlılar ve suç ortakları ayrıca, Amerikalı şahıslar veya gruplar yönetiyor gibi gösterdikleri sayısız Twitter hesabı açtı” denildi.

KÖTÜLEME KAMPANYASI

İddianameye göre zanlılar, 2016 seçimlerini daha 2014’te konuşmaya başladı. Kampanyanın merkezi St.Petersburg’ta Prigozhin’in finanse ettiği ‘trol fabrikası’ydı. İddiaya göre Rus troller, çalışma saatlerini de Amerikan saatine göre ayarlayarak tweetler attı. 2016 itibariyle zanlılar ve suç ortakları internetteki sahte kimliklerini 2016 seçimlerini etkilemek için kullandı. Hillary Clinton’ı alçaltıcı bilgiler vermek, Trump’ın parti içindeki rakipleri Ted Cruz ve Marco Rubio gibi diğer adayları kötü göstermek için faaliyet yürüttüler. Önce Hillary’ye karşı parti içindeki rakibi Bernie Sanders’a, sonra ise Donald Trump’a destek operasyonlarına giriştiler. Trump seçildikten sonra hem lehte, hem aleyhte yapılan gösterilere destek verdiler.



Trollerin St. Petersburg’daki bu binadan çalıştığı öne sürülüyor.

ABD’YE DE GİTTİLER

Ruslara yönelik bir diğer suçlama da Demokrat parti başkan adayı Hillary Clinton karşıtı gösterilerin organizasyonunda yer almaları. Buna göre Rus trol ordusunun elemanları, sadece Rusya’da kalmayıp ABD’ye de giderek, Clinton’ı protesto eden eylemlere katıldı. West Palm Beach’te düzenlenen bir eylemde Rusların bir kişiye bir kafes yapması ve bir başkasına da mahkûm elbisesi giymiş Hillary Clinton rolünü oynaması için para ödediği tespit edildi. Daha sonra eylemde kafes içindeki Hillary Clinton karakteri, kamyonetle dolaştırıldı.

‘SEÇİM SONUCU ETKİLENMEDİ’

- Adalet Bakanı Yardımcısı Rosenstein, “İddianamede, herhangi bir Amerikalının buna bilerek katıldığına dair suçlama yok” dedi. Bu açıklama, Trump’ın kampanyasındaki kişilerin de Ruslarla işbirliği yaptığı iddialarını da şu an için yalanlamış oldu. Ancak soruşturmanın sürmesi nedeniyle ileriki dönemlerde Trump’ın kampanya yetkililerine yönelik suçlamalar gelip gelmeyeceği konusunda netlik yok. Rosenstein, ayrıca, 2016’daki başkanlık seçiminin sonucunun Rusların etkisiyle değiştiğine dair bir iddiada bulunmadıklarını belirtti. Soruşturmada gelinen noktada Rusların komplo hazırlığına 2014 yılında başladığı tespitinin yer alması ABD Başkanı Donald Trump’a da kendisini savunmak için fırsat verdi. Trump, Twitter’dan “Rusya, ABD karşıtı kampanyaya 2014’te başladı. Yani başkanlık için yarışacağımı açıklamamdan çok uzun süre önce. Seçim sonuçları etkilenmedi. Trump kampanyası hiçbir yanlış yapmadı - işbirliği yok” diye yazdı.



ABD’ye yönelik kampanyayı ‘Putin’in aşçısı’ lakaplı milyarder işadamı Yevgeny Prigozhin’in (solda) finanse ettiği öne sürülüyor.

KAMPANYANIN PARASI ‘PUTİN’İN AŞÇISI’NDAN

- Özel Savcı Robert Mueller’in suçladığı 13 Rus vatandaşından en çok dikkat çeken isim Yevgeny Prigozhin oldu.

- Sovyetler Birliği döneminde soygundan hapis yatan Yevgeny Prigozhin, serbest kaldıktan sonra sosis satmaya başladı. Ancak daha sonra kurduğu bağlantılarla yemek sektöründe dev bir isim oldu.

- Birçok restoranı, Concord adlı bir danışmanlık ve bir yemek şirketi bulunan Prigozhin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e çok yakın bir isim. Orduya bile yemek veren Prigozhin’in Putin’e yakınlığından dolayı lakabı ‘Putin’in aşçısı’.

- Amerikan savcılığına göre 56 yaşındaki Yevgeny Prigozhin, ‘trol fabrikası’ ya da ‘trol çiftliği’ diye bilinen Rusya merkezli Internet Araştırma Ajansı’nın sahibi. Merkezi St. Petersburg’daki ajansın bir diğer adı da Glavset.

- Glavset’teki Rus görevliler, sosyal medyada kendilerini Amerikalı gibi gösteren hesaplar açtıktan sonra Hillary Clinton aleyhine olacak bilgiler yayıyordu. İddialara göre troller, Batılı ülkelerdeki sosyal ve siyasal tansiyonu artırmaya, tartışmaları alevlendirmeye yönelik paylaşımlar yaparken, Rusya içinde ise muhalifleri baskı altına almak üzere hareket ediyor.

- Prigozhin, kendisine yönelik suçlamalarla ilgili olarak Rus RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, “Amerikalılar kolay etkilenen insanlar. Görmek istediklerini görüyorlar. Onlara çok saygım var. Listede yer aldığım için üzgün değilim. Eğer şeytanı görmek istiyorlarsa, bırakın görsünler” dedi.

- Milyarder işadamı Prigozhin dışında listede suçlanan diğer 12 isim de Prigozhin’in kurduğu Internet Araştırma Ajansı’nda çalışan isimler. Bunlardan ikisi şirketin CEO’su olan emekli üst düzey polis yetkilisi Mikhail Bystrov ve Müdür Mikhail Burchik.

LAVROV’DAN CEVAP: GEVEZELİK

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, soruşturmadaki suçlamaları ‘gevezelik’ diye niteledi. Lavrov, “Biz gerçekleri görmedikçe her şey gevezelik” dedi. Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Uluslararası Güvenlik Konferansı’na katılan Lavrov, konuyla ilgili bir soru üzerine “Buna tepkim yok çünkü her türlü şey yazılabilir. Suçlamaların ve ifadelerin nasıl türetildiğini görüyoruz” dedi. Ruslara yönelik bir suçlama da Hillary Clinton karşıtı gösteri ve mitinglerin organizasyonunda yer almaları oldu.