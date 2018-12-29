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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.12.2018 - 15:14, Son Güncelleme:

Amerikalı Müslümanların kongresinde Erdoğan'ın mesajı okundu

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Amerikalı Müslümanların kongresinde Erdoğan'ın mesajı okundu

ABD'nin Chicago kentinde on binlerce Müslümanın katıldığı MAS-ICNA kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı okundu.

Amerikalı Müslüman çatı kuruluşları Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ve Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen MAS-ICNA kongresi Kuzey Amerika'nın en büyük kongre ve fuar merkezi olan Chicago’daki McCormick Place’de başladı.

Başta Kuzey Amerika bölgesi olmak üzere, dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren kongrenin ilk gününde, Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Mesajında Erdoğan, “kardeşlik iklimi” ortamı oluşturan MAS-ICNA kongresi yetkililerine teşekkür ederek, “Kongrenin Müslüman Amerikalılara ve ümmetimize ümit ve güç vermesini diliyorum.” ifadesini kullandı.

"BAŞARINIZLA HEPİMİZİ GURURLANDIRIYORSUNUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, şunları kaydetti:

“Müslümanlar, Irak’tan Yemen’e, Somali’ye kadar geniş bir alanda savaş, terör, açlık, yoksulluk ve çatışmalarla boğuşurken, aynı zamanda Batı ülkelerinde yükselen İslamofobi ve kültürel ırkçılıkla mücadele ediyorlar. Müslüman Amerikalılar olarak ticaretten sanata, politikadan bilime kadar her alandaki başarınızla hepimizi gururlandırıyorsunuz.”

Erdoğan mesajında, ABD’de kasım ayında yapılan ara seçimlerde ilk defa iki Müslüman kadının Kongre'ye seçilmesi de hatırlatarak, “Ara seçimlerde iki Müslüman kadının ABD Kongresi'ne seçildiğini görmek bizi çok mutlu etti.” dedi.

"TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜLTECİ BARINDIRAN ÜLKESİDİR"

Müslümanların yaşadığı mülteci krizine de değinen Erdoğan, “Türkiye, 3,6 milyonu Suriye'den olan 4 milyondan fazla mültecinin bulunduğu, dünyanın en büyük mülteci barındıran ülkesidir. İnancımız ve kültürümüz nedeniyle, sınırlarımızı aşan insanlara, dinin, dilin veya rengin çizgisinde ayrımcılık yapmayız.” ifadelerini kullandı.

Bu yılki ana teması “Kuran: Dünyaya Işık” olarak belirlenen MAS-ICNA kongresinde Amerikan Müslümanlarının önde gelen isimlerinin yapacağı konuşmaların yanı sıra birçok etkinlik ve sosyal aktivite de yer alacak. Üç gün sürecek konferansa 20 binden fazla katılımın gerçekleşeceği belirtiliyor.

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