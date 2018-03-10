Amerikalı komutandan S-400 uyarısı
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scarrapotti, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının belli sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
Amerika’nın Sesi internet sitesine göre Scarrapotti, Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu’nun savunma bütçesi konulu oturumuna katılarak senatörlerin sorularını yanıtladı.
Bir senatörün Türkiye’nin S-400 alımı nedeniyle Kongre’nin yaptırımlarına maruz kalabileceği ihtimaline işaret eden sorusu üzerine Scarrapotti, bu sistemin NATO sistemleri ve ABD’ninkilerle uyumsuz olduğuna dikkat çekerek, “Türkler de bu etkinin bilincindeler. Sadece ben değil, hükümetimizin diğer üyeleri de, S-400 satın alımının diğer sonuçları konusunda Türkleri net şekilde bilgilendirdik. Bence önümüzde biraz zaman var ve niyetim, onları NATO’yla uyumlu bir sistemin daha iyi sistem olacağı noktasında ikna etmek” dedi.
TÜRKİYE’DE NİYE BÜYÜKELÇİ YOK
Bir senatör, Türkiye de dahil bir grup ülkeye ABD’nin hâlâ yeni büyükelçi atamadığına dikkat çekerek, Scarrapotti’ye, “Bu durum misyonunuzu yerine getirmede sizi endişelendiriyor mu” diye sordu. Scarrapotti de, “Evet bu beni endişelendiriyor. Büyükelçi, hükümet tarafından atanan kilit bir kişi. Örneğin Türkiye, kilit NATO müttefikiyle ilişkilerimizi güçlendirmeyi devam ettirmek için çok hassas görüşmelerin içerisindeyiz” diye konuştu.
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