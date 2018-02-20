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    Amerikalı Cumhuriyetçilerden aşırı sağcı Fransız Le Pen'e davet

    Hürriyet Haber
    20.02.2018 - 15:24 | Son Güncelleme:

    ABD'deki Cumhuriyetçi Partililerin düzenlediği konferansa Fransız aşırı sağcı politikacı Marine Le Pen'in yeğeni Marion Marechal Le Pen'i davet etti 3 gün sürecek konferansta ABD Başkanı Donald Trump da kürsüye çıkıp katılımcılara seslenecek. 28 yaşındaki Marion Le Pen, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten bir saat sonra konuşma yapacak.

    Perşembe günü başlayacak ve Cumartesi günü sona erecek 3 günlük Muhafazakar Siyasi Hareket Konferansı, Amerikalı muhafazakar ve sağcı siyasetçiler için önemli bir toplantı. Toplantıda dış politikadan aile kurumuna kadar pek çok konu tartışılacak. 

    Marion Le Pen, Beyaz Saray'ın eski Beyaz Saray Stratejisti Steve Bannon tarafından yükselen bir yıldız olarak tanımlanmıştı.

    Marion Le Pen, Fransız aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri olan teyzesi Marine Le Pen'den daha da aşırıya kaçan yorumlarıyla biliniyor. Müslüman ve göçmen karşıtı olan Marion Le Pen, dini konularda da daha tutucu bir profil çiziyor.

     

     

    Etiketler: fransız , aşırı sağcı , trump , marion le pen , pence
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