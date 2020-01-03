Amerika’dan ‘yola çıktık’ mesajı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nde yaşanan olayların ardından güvenliği arttırmak için bölgeye 750 takviye asker göndereceklerini açıklamıştı. Askerlerin bir bölümünün intikaline ilişkin görüntüler, 82’nci Hava İndirme Tümeni’nin Twitter hesabından dün paylaşıldı. Fotoğraflarda, askerlerin uçaklara binerek Ortadoğu’ya intikal etmeye hazırlandığı görülüyor. Paylaşımda, ilk intikalde 650 askerin görevlendirildiği bilgisi de yer aldı. Amerikalı yetkililer önümüzdeki günlerde bölgeye yollanacak asker sayısının 4 bini bulabileceğini ifade ediyor. Irak’ta şu anda 5 bin Amerikan askeri görev yapıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bağdat Büyükelçiliği’nde yaşananlar kapsamında, Irak ve İran’ın bölgedeki nüfuzuna karşı konulmasına ilişkin bölge ülkeleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pompeo, Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Katar Emiri Tamim bin Hamed es-Sani ile görüştü. Açıklamada Pompeo’nun Irak Başbakanı ile görüşmesinde, “ABD Büyükelçiliği’ne yönelik İran destekli terör saldırısını kınadığı”, Netanyahu ile görüşmesinde “İsrail’in İran’ın nüfuzuna karşı koyulması konusundaki kararlılığı için teşekkür ettiği”, Katar Emiri ile görüşmesinde de “Katar’ın İran’ın nüfuzu karşısında gösterdiği dayanışmayı takdir ettiği” belirtildi.

BİLGİ NOTU

ABD savaş uçaklarının geçen hafta Irak ve Suriye’de İran destekli Haşdi Şabi milislerini hedef alması üzerine göstericiler 31 Aralık’ta ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ni basmıştı.

Büyükelçiliği kısmen işgal eden göstericiler, önceki gün çekilmişti.