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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK DHA - AA
18.05.2018 - 18:33, Son Güncelleme:

Amerika yine kâbusu yaşadı... Teksas’ta liseli katliamı

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Amerika yine kâbusu yaşadı... Teksas’ta liseli katliamı

ABD’de bir okul saldırısıyla daha sarsıldı. Teksas eyaletindeki Santa Fe Lisesi’nde okulun bir öğrencisi tarafından gerçekleşen silahlı saldırıda çoğu öğrenci 10 kişi öldü.

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  • ABDde lisedeki silahlı saldırı sonrası ilk fotoğraflar
  • ABDde lisedeki silahlı saldırı sonrası ilk fotoğraflar
  • ABDde lisedeki silahlı saldırı sonrası ilk fotoğraflar
  • ABDde lisedeki silahlı saldırı sonrası ilk fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yine ABD, yine okula silahlı saldırı dehşeti... Kâbus bu kez Teksas eyaletinin Santa Fe kentindeki Santa Fe Lisesi’nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 10 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı okulun öğrencilerinden 17 yaşındaki Dimitrios Pagourtzis gerçekleştirdi. Harris İlçe Şerifi Ed Gonzalez, saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun öğrenci olduğunu belirterek, olayla ilgisi olduğu düşünülen 18 yaşındaki bir öğrencinin daha yakalandığını bildirdi. Teksas Valisi Greg Abbott ise saldırganın bir av tüfeği bir de tabanca ile saldırıyı düzenlediğini ve iki silahın da saldırganın babasının yasal olarak aldığı silahlar olduğunu açıkladı. Saldırı bölgesinde şüpheli cisimler konusunda vatandaşları uyaran Vali Abbott, “Birçok farklı patlayıcı madde tespit edildi. Bunlardan biri CO2 (Karbondioksit) cihazı, diğeri molotof kokteyli. Hem evde hem de bir araçta birçok başka patlayıcılar bulundu” dedi.

‘ÖLDÜRMEK İÇİN DOĞDU’
Ülkede şubat ayından bu yana gerçekleşen en kanlı okul saldırısı olarak nitelendirilen olayda, Dimitrios Pagourtzis’in saldırıyı hangi gerekçeyle yaptığı araştırılıyor. Öte yandan, saldırganın Facebook hesabında yer alan bir fotoğrafta, “Öldürmek için doğdu” (Born to kill) yazılı bir tişört giydiği göze çarptı. Teksas Valisi Abbott, önceki saldırılardan farklı olarak, saldırganın saldırı ile ilgili önceden bir emare taşımadığını söyledi.

SİLAHLANMA TARTIŞMASI
Amerikan basınına konuşan bazı öğrenciler, okulda önce silah seslerinin ardından da yangın alarmının duyulduğunu ve silahlı birinin sağa sola ateş ettiğini gördüklerini anlattı. Paige Curry isimli bir öğrenci, öğretmenlerin öğrencileri yakınlardaki bir benzin istasyonuna tahliye ettiğini aktardı. Santa Fe saldırısı, bir hafta içindeki üçüncü, bu yıl içindeki 22’inci okul saldırısı... Ülkede 14 Şubat’ta Florida’da bir liseye düzenlenen saldırıda 17 kişinin ölmesinin ardından, ABD’de silahların kısıtlanması tartışması başlamıştı.

TRUMP: TANRI BİZİ KORUSUN
ABD Başkanı Donald Trump, ilk belirlemelere göre olay yerinde durumun iyi görünmediğine dair bir tweet paylaştı. Trump tweet’inde, “Teksas’ta okula silahlı saldırı. İlk raporlar iyi görünmüyor. Tanrı herkesi korusun” dedi. Trump daha sonra Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada da saldırıyla ilgili üzüntülerini dile getirdi ve “Durumu yakından izliyoruz ve federal yetkililer yerel yetkililerle koordinasyon halindeler. Bu, ülkemizde uzun zamandır devam ediyor, yıllardır, on yıllardır” dedi.

TÜRKİYE’DEN BAŞSAĞLIĞI
Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Bugün ABD’nin Teksas Eyaleti’nde bir liseye düzenlenen saldırıda 10 kişinin hayatını kaybetmesinden ve birçok kişinin yaralanmasından üzüntü duyduk. Saldırıyı kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Amerika yine kâbusu yaşadı... Teksas’ta liseli katliamı

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