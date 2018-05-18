Amerika yine kâbusu yaşadı... Teksas’ta liseli katliamı
ABD’de bir okul saldırısıyla daha sarsıldı. Teksas eyaletindeki Santa Fe Lisesi’nde okulun bir öğrencisi tarafından gerçekleşen silahlı saldırıda çoğu öğrenci 10 kişi öldü.
Yine ABD, yine okula silahlı saldırı dehşeti... Kâbus bu kez Teksas eyaletinin Santa Fe kentindeki Santa Fe Lisesi’nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 10 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı okulun öğrencilerinden 17 yaşındaki Dimitrios Pagourtzis gerçekleştirdi. Harris İlçe Şerifi Ed Gonzalez, saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun öğrenci olduğunu belirterek, olayla ilgisi olduğu düşünülen 18 yaşındaki bir öğrencinin daha yakalandığını bildirdi. Teksas Valisi Greg Abbott ise saldırganın bir av tüfeği bir de tabanca ile saldırıyı düzenlediğini ve iki silahın da saldırganın babasının yasal olarak aldığı silahlar olduğunu açıkladı. Saldırı bölgesinde şüpheli cisimler konusunda vatandaşları uyaran Vali Abbott, “Birçok farklı patlayıcı madde tespit edildi. Bunlardan biri CO2 (Karbondioksit) cihazı, diğeri molotof kokteyli. Hem evde hem de bir araçta birçok başka patlayıcılar bulundu” dedi.
‘ÖLDÜRMEK İÇİN DOĞDU’
Ülkede şubat ayından bu yana gerçekleşen en kanlı okul saldırısı olarak nitelendirilen olayda, Dimitrios Pagourtzis’in saldırıyı hangi gerekçeyle yaptığı araştırılıyor. Öte yandan, saldırganın Facebook hesabında yer alan bir fotoğrafta, “Öldürmek için doğdu” (Born to kill) yazılı bir tişört giydiği göze çarptı. Teksas Valisi Abbott, önceki saldırılardan farklı olarak, saldırganın saldırı ile ilgili önceden bir emare taşımadığını söyledi.
SİLAHLANMA TARTIŞMASI
Amerikan basınına konuşan bazı öğrenciler, okulda önce silah seslerinin ardından da yangın alarmının duyulduğunu ve silahlı birinin sağa sola ateş ettiğini gördüklerini anlattı. Paige Curry isimli bir öğrenci, öğretmenlerin öğrencileri yakınlardaki bir benzin istasyonuna tahliye ettiğini aktardı. Santa Fe saldırısı, bir hafta içindeki üçüncü, bu yıl içindeki 22’inci okul saldırısı... Ülkede 14 Şubat’ta Florida’da bir liseye düzenlenen saldırıda 17 kişinin ölmesinin ardından, ABD’de silahların kısıtlanması tartışması başlamıştı.
TRUMP: TANRI BİZİ KORUSUN
ABD Başkanı Donald Trump, ilk belirlemelere göre olay yerinde durumun iyi görünmediğine dair bir tweet paylaştı. Trump tweet’inde, “Teksas’ta okula silahlı saldırı. İlk raporlar iyi görünmüyor. Tanrı herkesi korusun” dedi. Trump daha sonra Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada da saldırıyla ilgili üzüntülerini dile getirdi ve “Durumu yakından izliyoruz ve federal yetkililer yerel yetkililerle koordinasyon halindeler. Bu, ülkemizde uzun zamandır devam ediyor, yıllardır, on yıllardır” dedi.
TÜRKİYE’DEN BAŞSAĞLIĞI
Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Bugün ABD’nin Teksas Eyaleti’nde bir liseye düzenlenen saldırıda 10 kişinin hayatını kaybetmesinden ve birçok kişinin yaralanmasından üzüntü duyduk. Saldırıyı kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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