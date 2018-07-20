Amazonman
Brezilya’nın Amazon Ormanları’nda, 1995 yılında çiftçilerin tüm kabilesini öldürdüğü bir yerli görüntülendi. 50’li yaşlarında olduğu tahmin edilen yerlinin, 23 yıldır Amazon’da tek başına yaşadığı tahmin ediliyor.
Bin bir türlü tehlikeli, zehirli hayvan ve böceğin yaşadığı Amazon Ormanları’nın Rondonia bölgesinde, ağaç kesen bir yerli heyecan yarattı. Bunun nedeni ise bu yerlinin modern yaşamla hiçbir bağlantısı olmaması ve 1995’te çiftçiler tarafından tamamı öldürülen bir kabilenin son üyesi olması. 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen yerlinin, 23 yıldır yalnız yaşadığı tahmin ediliyor. Adı bilinmeyen yerli adamın 6 kişilik kabilesini bölgede tarım ve hayvancılık yapmak isteyen çiftçiler katletmişti. Çiftçilerin ateşli silahlarına karşı, ok ve baltalı Amazon yerlileri karşı koyamamıştı. Uzmanlara göre Brezilya Amazonu’nda halen modern dünya ile temasa geçmemiş 113 kabile var. Bunlardan şimdiye kadar sadece 27’si görüldü. Amazon bölgesinin uzandığı Peru, Bolivya, Kolombiya ve Ekvador’da da modern dünya ile karşılaşmamış 15 kabile olduğu sanılıyor.
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