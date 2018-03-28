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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
28.03.2018 - 16:28, Son Güncelleme:

Amazonlarda yerleşime dair yeni bilgiler ortaya çıktı

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Amazonlarda yerleşime dair yeni bilgiler ortaya çıktı

İngiltere'de yapılan bir araştırma Amazon havzasına ilişkin şu ana kadar bilinmeyenleri ortaya çıkardı. Bölgede daha önce yerleşimin bulunmadığı öngörülen bazı bölgelerde geçmişte 1 milyondan fazla insanın yaşadığı ortaya çıkarıldı.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Exeter Üniversitesinden arkeologlar, Amazonlar'daki yağmur ormanlarında daha önce insan eli değmediği sanılan bazı bölgelerde geçmişte yüzlerce köy bulunduğunu, bu köylerin farklı ırklardan, kendilerine has dilleri olan insanlara ev sahipliği yaptığını açıkladı.

Geçmişte Amazonlardaki insanların daha çok nehir kenarlarında yaşamayı tercih ettiğini varsayan araştırmaların aksine, yağmur ormanlarının nehirlerden uzaktaki iç bölgelerinde insan yerleşimini gösteren kalıntılar bulundu.

KALINTILAR 1250 İLA 1500 YILLARINDA İNSANLARIN YAŞADIĞININ KANITI

Brezilya'nın yağmur ormanlarının bir kısmına ev sahipliği yapan Mato Grosso eyaletinde bulunan kalıntılar, daha önce yaşamın olmadığına inanılan bölgelerde 1250 ila 1500 yıllarında insanların yaşadığını gösteriyor.

Araştırmacılar, bulunan kalıntılarının bazılarının günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik hendek ve benzeri yapılardan oluştuğunu belirtti.
Garip şekillere sahip diğer kalıntıların ise dini ritüeller için kullanıldığı sanılıyor.

Amazon havzasında insan yaşamının tarihine dair büyük bir boşluğu ortadan kaldıracağına inanılan araştırmada, geçmişte bin ila 1500 köy kurulan bölgede 1 milyondan fazla insanın yaşamış olabileceğine dikkat çekildi.

Araştırmayı yürüten ekipte bulunan Dr. Jonas Gregorio, Amazon havzasının bakir olduğuna dair yanlış bir algı bulunduğunu belirterek, "Bu doğru bir görüş değil. Araştırmamız, büyük nehirlerden uzakta yaşayan insan nüfusunun bilinenden çok daha fazla olduğunu ortaya koydu. Bu insanların çevreyle de etkileşimi olmuş ve bu etkiye dair kalıntıları bugün dahi bulabiliyoruz" diye konuştu.

Amazonların özellikle nehirlerden uzaktaki iç kısımlarının büyük bir bölümünde arkeolojik araştırmalar yapılmadığı için insan yerleşimine ilişkin veri bulunmuyor.

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