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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
21.08.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Amazon ormanlarındaki yangınlar Güney Amerika'yı nasıl karanlığa gömdü?

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Amazon ormanlarındaki yangınlar Güney Amerika'yı nasıl karanlığa gömdü?

19 Ağustos 2019'da Güney Amerika'nın en büyük kenti Sao Paulo'da güneşin 17:51'de batması bekleniyordu. Ama hava iki saat önce karardı.

Bunun nedeni Güney Yarımkürede mevsimin kış olması ve Amazon havzasındaki yangınlar. Sao Paulo'ya çöken dumanların 2,500 kilometre ötedeki alevlerden geldiği tahmin ediliyor.

Brezilyalı yetkililer, Amazon'daki orman yangınlarının görülmedik ölçüde arttığına dikkat çekiyor. Yangınların bir kısmı tarım arazisi açmak için çıkarılıyor.

72,800 NOKTADA YANGIN

Uydu fotoğraflarını inceleyen Brezilya Uzay Araştırmaları Enstitüsü INPE bölgede Ocak ile Ağustos ayları arasında 72,800 yangın noktası tespit etti. Bu, geçen yıla göre yüzde 83'lük bir artışı temsil ediyor.

Soğuk hava cephesiyle birleşen duman Sao Paulo üzerinde yoğun ve alçak bulutlar oluşmasına neden oldu. Bulutlar dumanların dağılmasını engelledi.

Meteorolog Marcelo Celutti, "Bu, suyun kaynadığı tencerenin üzerine kapak koymak gibidir. Yukarı çıkamayan duman, 2 kilometre kadar yukarıda; atmosferin en alt katmanında sıkışıyor" diyor.

Başka bir meteoroloji uzmanı Joselia Pegorim de uygu görüntülerine dayanarak dumanın güneydeki Rondonia ve Acre eyaletlerinin yanı sıra komşu ülke ve Paraguay'a yöneldiğini söylüyor.

Brezilya Hükümeti, Amazon politikaları nedeniyle ağır eleştiri altında.

INPE'nin verilerine göre 2018'de yok olan ormanlık alanların toplam büyüklüğü 7,500 kilometrekare. Bu da geçen yıla göre yüzde 65'lik bir artış anlamına geliyor.

'BOLSONARO DÖNEMİNDE ORMANSIZLAŞMA ÜÇ KAT ARTTI'

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun göreve geldiği Ocak'tan bu yana ormansızlaşmanın daha da artarak üç katına çıkacağı tahmin ediliyor.

Bolsonaro INPE'nin bu verilerinin "siyasi" olduğunu ve kurumun başkanı Ricardo Galvao'nun hükümete ve Brezilya'ya zarar vermeye çalıştığını savundu.

Yakın bir zaman önce Almanya ve Norveç hükümetleri ormansızlaşmayla mücadele için kurulan Brezilya Amazon Fonu'na yardımlarını durdurdu. Norveç son 10 yılda bu fona 1,2 milyar dolar aktardı.

Bolsonaro, bu ülkelerin yardımı durdurma kararına "Parayı nasıl istiyorlarsa öyle kullansınlar. Brezilya'nın bu paraya ihtiyacı yok. Amazon Brezilya'nındır" diye tepki gösterdi.

'YÜZBAŞI TESTERE'

Amazon ormanlarının yüzde 60'ı Brezilya'da. Uzmanlar büyük miktarlarda karbon depolayan ormanların korunmasının iklim değişikliğiyle mücadelede yaşamsal önemde olduğunu söylüyor.

Bolsonaro 1988 Anayasası'na aykırı olmasına rağmen yerlilere ait koruma altındaki alanlar dahil Amazon'daki doğal kaynakların işletmeye açılmasını savunuyor.

Brezilya lideri seçim kampanyasında bölgede madencilik yapılabilmesi ve tarım işletmelerinin kurulabilmesi için yasa çıkarma sözü verdi.

Çevreci gruplar, emekli bir subay olan Bolsonaro'ya bu politikaları ve çevre koruma kurumu Ibama'nın bütçesinde yaptığı önemli kesintiler nedeniyle "Yüzbaşı Testere" diyor.

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