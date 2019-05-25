Alzheimer’a ‘sanal’ teşhis
İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi bilim insanları, akıllı telefon uygulaması aracılığıyla kullanılabilecek sanal gerçeklik gözlüğünün, Alzheimer hastalığının teşhisinde kullanılabileceğini öne sürdü.
The Brain dergisindeki araştırmaya göre kişilerin sanal gerçeklik gözlüğünde gösterilen bir dünyada teste tabi tutulmasıyla, hastalığın daha hızlı teşhis edilmesi planlanıyor. Araştırmacılar, sanal gerçeklik teknolojisinin yüksek standartlı bilişsel testlere göre çok daha etkin ve hızlı sonuç vereceğini savunuyor.
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