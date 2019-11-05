Alzheimer’a çare olacak
Çin’de Alzheimer hastalığı için geliştirilen ve 4 haftada etkili olmaya başladığı öne sürülen yosun bazlı bir ilaca koşullu olarak onay verildi.
İlaca onay veren kurumun açıklamasına göre Oligomannate adlı ilaç, hafif ve orta seviyedeki vakalarda etkili oluyor. İlaca onayın satışa çıkmasından sonra klinik deneylere devam edilmesi koşuluyla verildiği açıklandı. Bu süre içinde ilaç yakından izlenecek ve şüpheli bir durumda satışı derhal durdurulacak.
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