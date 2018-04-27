Alzheimer tarihe karışıyor... Büyük iddia: Nedeni bulundu
BİLİŞSEL fonksiyonların kaybı anlamına gelen Alzheimer hastalığına vücütta bulunan Trem 2 proteininin mutasyonunun neden olduğu iddia edildi.
Bilim dünyasındaki iddiaya göre, 335 bin kişinin genetik araştırması sonucu ortaya çıkan çalışma sonucunda, insanlar önümüzdeki dönemlerde kan testinden geçerek hastalık riski taşıyanlar 20 yıl önceden tespit edilebilecek. Böylece, kullanılacak ilaçla, çaresi olmadığı için korkulan Alzheimer hastalığı tarihe karışacak. Biyoteknoloji (canlı hücre proteinleri) ve biyobenzer ilaçlar üzerinde çalışma yapan bilim insanları, dünyada en çok korkulan ve ölüm sıralamasında ilklerde yer alan Alzheimer’ın nedenini tespit ettiklerini açıkladılar. AMGEN Nörobilim Geliştirme Başkan Yardımcısı John Dunlop, düzenlediği basın toplantısında, çalışmanın özellikle kalıtsal yatkınlığı olan insanlar için bir umut olduğunu belirterek şunları söyledi:
335 BİN KİŞİLİK GEN HAVUZU İNCELENDİ
“İzlanda’da yaşayan 335 bin kişinin bulunduğu gen havuzunu araştırdık. (Bu çalışma İzlanda’da bir gen araştırma şirketi satın alınarak yapıldı.) Burada gördük ki toplumun bir kısmının Alzheimer hastalığına karşı direnci, bir kısmının ise yatkınlığı bulunuyor. Fark ettik ki vücutta bulunan Trem 2 proteini mutasyona uğrayınca kişi yıllar sonra hastalığa yakalanıyor. Özellikle direnci olan kişilerden yola çıkarak bir tedavi geliştirme çabası içindeyiz. Canlı hücre proteinlerinden (biyoteknolojik) oluşacak ilaç çalışması önümüzdeki dönemde sonuçlanacak. Bu nedenle bundan böyle kişiler kan testi ile taramadan geçebilecek. Bu proteinin mutasyonu varsa ilaç kullanılarak Alzheimer’ın gelişme hızı çok ciddi oranda düşecek.
YILLIK MALİYETİ 259 MİLYAR DOLAR
Alzheimer’da beynin üzerinde plakalar oluşuyor. Daha sonra inflamasyon (iltihaplanma) meydana geliyor. Amerika’da maalesef 5 milyondan fazla Alzheimer hastası bulunuyor (Dünyada 35 milyon, Türkiye’de 600 bin Alzheimer hastası bulunuyor) ve bu hastalığın ülkeye 2017 maliyeti 259 milyar dolar. Şu anda 60 yaşında 1200’ün üzerinde kişide araştırma yapıyoruz. 100’den fazla ülkede farklı hastalıkların araştırılması ve ilaç çalışmaları için yatırım yaptık. Bu hastalığa bulunacak çözüm hem insanları hem ülkeleri rahatlatacak.”
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