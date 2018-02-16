‘Altın kemer’i Erdoğan’a götürüyor

ALMANYA’nın Köln kentinde yaşayan Suriyeli boksör Mahmut Ömerriat Manuel Charr, kazandığı kemeri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edeceğini ve bundan sonra uygun görülürse Türk vatandaşı olmak istediğini açıklamıştı. Bu çağrının ardından ünlü boksörün danışmanı ve aynı zamanda Avrupa Malatyalı Girişimciler Derneği (AMGD) Genel Başkanı Rasim Saka tarafından, Ankara’da yapılan görüşmelerin sonunda boksöre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi dahilinde Türkiye’den ‘vize onayı’ geldi. Charr’a vizesi, Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes tarafından vizesi takdim edildi.

Başkonsolos Erciyes, Mahmut Ömerriat Manuel Charr’ın Türk vatandaşı olmaya karar vermesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Türkiye adına dünyaca ünlü bir ismin Türk vatandaşlığını seçmesini son derece manidar bulduğunu dile getirdi. Erciyes, “Dünyaca ünlü bir boksörle tanışmak beni mutlu etti. Türk vatandaşlığını tercih eden Charr, umarım ülkemiz adına güzel işler başarır. Ülkemizin tanıtımı adında bu tür girişimler son derece önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da onay vermesinden sonra boksör kardeşimizi Türk forması ile ringlerde görmek isteriz” dedi.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Başkonsolos Erciyes’e teşekkür eden Mahmut Ömerriat Manuel Charr, Türklerin sıcakkanlı ve samimiyetini bir kez daha gördüğünü ifade ederek şunları söyledi:

“Türkiye’ye gideceğim için çok mutluyum. Konsolosluk görevlileri beni çok güzel karşıladı. Başkonsolos samimi ve içten duyguları beni çok etkiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmekten mutlu olacağım. Şampiyonada kazandığım altın kemeri Erdoğan’a hediye edeceğim. İzin verildiği takdirde Türkiye’deki mülteci kamplarını ziyaret etmek istiyorum. Erdoğan, 4 milyona yakın mülteciye sahip çıktı. Bu beni çok etkiledi. Sayın Erdoğan, bana Türk vatandaşlığı verdiği takdirde Türkiye için her türlü hizmete hazırım. Sayın Erdoğan bir dünya lideridir. Ben, barış elçisi olmak istiyorum. Uygun görülürse ve vatandaşlık verilirse, Türkiye için çok güzel planlarım var. Türkiye’nin tanıtımı için bir maç yapmak istiyorum.”

TÜRKİYE AÇISINDAN KAZANIM

Boksörün danışmanı Rasim Saka da, yaklaşık 24 gündür Ankara’da, Mahmut Ömerriat Manuel Charr ile ilgili görüşmeler yaptığını ifade ederek, Türkiye adına önemli bir ismi kazanmanın, ülke tanıtımı açısından önemli olduğunu vurguladı. Saka, ünlü boksörün vize işlemlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için bekleyeceğini belirterek, herkese teşekkür etti.