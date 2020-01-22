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Dünya
AA
Haber Giriş: 22.01.2020 - 19:19,Son Güncelleme:/

Altı grad füzeyle hedef alınmıştı... Ve ilk uçak indi!

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Altı grad füzeyle hedef alınmıştı... Ve ilk uçak indi!

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafer’e bağlı milislerin, bugün altı grad füzesiyle hedef aldığı Trablus’un dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı’na ilk uçak indi.

Tunus’tan Trablus’a hareket eden YL811 sefer sayılı uçak, saldırının ardından Akdeniz semalarında bir müddet tur attıktan sonra Mitiga'ya indi. Uçağın Mitiga'ya inişi nternetteki hava trafiği takip platformlarına da yansıdı.

Öte yandan görgü tanıkları, Mitiga Havalimanı çevresindeki mahallelerden güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Libya’nın uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Hafter milislerinin Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı altı grad füzesiyle vurduğunu açıklamıştı.

UMH Sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin ateşkesi defalarca ihlal ettiğine dikkati çekerek, saldırının havalimanındaki trafiği açık bir şekilde tehdit ettiğini vurgulamıştı.

Saldırının ardından seferlerde aksamalar yaşanmıştı.

 

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