Alpler’i inlettiler
İsviçre Alpleri’nde yaşayanların haberleşmek için icat ettiği ve yüzyıllardır kullandığı ‘Alphorn (Alp boynuzu)’ için düzenlenen festival, dün ülkenin Nendaz bölgesinde renkli görüntülere ve hayli ‘gürültüye’ yol açtı.
Boylarından büyük ‘Alphorn’larla bir araya gelen yüzlerce meraklı, Alpler’i tam anlamıyla ‘inletti’.
Kışın metrelerce karla kaplanan yemyeşil yamaçlarda bir araya gelen ‘Alphorn’ meraklılarına, İsviçre’nin sembollerinden St. Bernard köpekleri de eşlik etti.
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