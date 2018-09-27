Almanya'yla yeni sayfa
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya üç günlük devlet ziyareti, son yıllarda ikili ilişkilerde yaşanan gerginliklerin yumuşaması yolunda bir başlangıç olarak görülüyor.
ABD ziyareti sonrası bugün Berlin’de olması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak önemli Alman şirketi yöneticileriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı yarın sabah Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile eşi Elke Büdenbender Bellevue Sarayı’nda resmi törenle karşılayacak.
Erdoğan, Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’le görüşmesinin ardından Şansölye Merkel’le öğle iş yemeğinde bir araya gelecek. Erdoğan ve Merkel görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra savaşta hayatını kaybedenlerin anısına Neue Wache Anıtı’na çelenk koyacak.
Cuma akşamı Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onuruna Bellevue Sarayı’nda akşam yemeği verecek. Alman basını Başbakan Merkel’in bu yemeğe katılmayacağını yazarken hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in yemeğe katılmamasının normal bir durum olduğunu, ayrıca Erdoğan’la iki kez bir araya geleceğini vurguladı.
Almanya özellikle ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine çok büyük önem veriyor. Erdoğan’ın 29 Eylül’e kadar sürecek ziyaretinden sonra ekim ayı sonunda Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier yaklaşık 90 büyük Alman şirketinin temsilcileriyle Türkiye’ye gidecek. Almanya, Türkiye’nin AB içinde en çok ihracat yaptığı ülke ve ticaret hacmi 37 milyar doları aşmış bulunuyor. 7 bin civarında Alman şirketi Türkiye’de faaliyet gösteriyor.
ORTAK ÇIKAR VURGUSU
ALMANYA Başbakanı Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert dün basın toplantısında ziyarete ilişkin konuşurken Türkiye’nin Almanya ve Avrupa için çok önemli bir müttefik olduğunu vurguladı. Seibert, “İlişkilerde yeni bir dönem bekliyor musunuz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu bir devlet ziyareti. Başbakan Merkel cuma günü iş yemeğinde ve cumartesi sabahı iş kahvaltısında olmak üzere iki kez Erdoğan’la bir araya gelecek. Görüşmelerde konu sadece Türk-Alman ilişkileri değil. Aynı zamanda bölgesel konular da ele alınacak. Türkiye’yle hemfikir olmadığımız zor konular da gündeme gelecek. Aynı zamanda ortak çıkarlar da söz konusu olacak. Türkiye bizim ve Avrupa için önemli bir müttefik.”
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