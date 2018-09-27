Almanya'yla yeni sayfa

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAlmanya'yla yeni sayfa
GeriDünya Almanya'yla yeni sayfa
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
27.09.2018 - 01:39, Son Güncelleme:

Almanya'yla yeni sayfa

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Almanya'yla yeni sayfa

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya üç günlük devlet ziyareti, son yıllarda ikili ilişkilerde yaşanan gerginliklerin yumuşaması yolunda bir başlangıç olarak görülüyor.

ABD ziyareti sonrası bugün Berlin’de olması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak önemli Alman şirketi yöneticileriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı yarın sabah Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile eşi Elke Büdenbender Bellevue Sarayı’nda resmi törenle karşılayacak.

Erdoğan, Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’le görüşmesinin ardından Şansölye Merkel’le öğle iş yemeğinde bir araya gelecek. Erdoğan ve Merkel görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra savaşta hayatını kaybedenlerin anısına Neue Wache Anıtı’na çelenk koyacak.

Cuma akşamı Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onuruna Bellevue Sarayı’nda akşam yemeği verecek. Alman basını Başbakan Merkel’in bu yemeğe katılmayacağını yazarken hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in yemeğe katılmamasının normal bir durum olduğunu, ayrıca Erdoğan’la iki kez bir araya geleceğini vurguladı.

Almanya özellikle ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine çok büyük önem veriyor. Erdoğan’ın 29 Eylül’e kadar sürecek ziyaretinden sonra ekim ayı sonunda Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier yaklaşık 90 büyük Alman şirketinin temsilcileriyle Türkiye’ye gidecek. Almanya, Türkiye’nin AB içinde en çok ihracat yaptığı ülke ve ticaret hacmi 37 milyar doları aşmış bulunuyor. 7 bin civarında Alman şirketi Türkiye’de faaliyet gösteriyor.

ORTAK ÇIKAR VURGUSU
ALMANYA Başbakanı Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert dün basın toplantısında ziyarete ilişkin konuşurken Türkiye’nin Almanya ve Avrupa için çok önemli bir müttefik olduğunu vurguladı. Seibert, “İlişkilerde yeni bir dönem bekliyor musunuz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu bir devlet ziyareti. Başbakan Merkel cuma günü iş yemeğinde ve cumartesi sabahı iş kahvaltısında olmak üzere iki kez Erdoğan’la bir araya gelecek. Görüşmelerde konu sadece Türk-Alman ilişkileri değil. Aynı zamanda bölgesel konular da ele alınacak. Türkiye’yle hemfikir olmadığımız zor konular da gündeme gelecek. Aynı zamanda ortak çıkarlar da söz konusu olacak. Türkiye bizim ve Avrupa için önemli bir müttefik.”

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye'ye İdlib için teşekkür

Almanya'yla yeni sayfa

Trump'tan son dakika Türkiye açıklaması

Küreselleşme masaya yatırıldı