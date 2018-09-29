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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Celal ÖZCAN / Ali VARLI
29.09.2018 - 00:32, Son Güncelleme:

Almanya'yla yeni dönem

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
Almanya'yla yeni dönem

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Almanya’ya devlet ziyareti kapsamında Merkel’le bir araya gelirken ortak basın toplantısından ilişkileri canlandırma mesajları çıktı. Erdoğan “Sayın Merkel ile görüşmemizde bir süredir çalışmayan işbirliği mekanizmalarını işler kılmak noktasında fikir birliğine vardık” dedi, vize serbestisi konusunda kalan 6 kriterin en kısa zamanda yerine getirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Almanya’ya düzenlediği üç günlük devlet ziyareti kapsamında dün önce Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Belleveu Sarayı’nda Steinmeier ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmek üzere Başbakanlık binasına geçti. Saat 12.30’da Başbakan Merkel tarafından karşılanan Erdoğan ile Merkel arasındaki 1 saat sürmesi beklenen görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Erdoğan ve Merkel saat 14.00’te ortak basın toplantısında kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında “Karşılıklı üst düzey ziyaretlerle yakaladığımız bu ivmenin korunmasından ve daha da güçlenmesinden, güçlendirilmesinden yanayız. Sayın Merkel ile görüşmemizde bir süredir çalışmayan işbirliği mekanizmalarını işler kılmak noktasında fikir birliğine vardık” ifadesini kullandı.

ÜLKEMİZ REFORM YOLUNA GİRDİ

Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa’ya vize serbestisi konusunda kalan 6 kriter için de şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemiz yeniden reform ve ilerleme yoluna girmiştir. Reform eylem grubumuz bu konuda gereken adımları atmaya başlamıştır. Vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz. Vize serbestisinin sağlanması ve Gümrük Birliği güncellemesine başlanması ve katılım müzakerelerinin canlandırılması hem Türkiye’nin hem de Avrupa Birliği’nin faydasına olacaktır.”

MÜLTECİ HASSASİYETİ

Türkiye’nin başta Suriye krizi olmak üzere bölgesel konularda ciddi sorumluluk üstlendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı, “Komşumuz Suriye’de 7 yıldır süren ve 1 milyon insanın hayatına mal olan zulmün bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz. Bu noktada Almanya ile benzer bir yaklaşıma sahibiz” dedi. Erdoğan, şu an itibarıyla 3.5 milyon mültecinin Türkiye’de misafir edildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Burada Almanya’nın ‘Suriye’ meselesinin bilhassa insani boyutuna gösterdiği hassasiyet nedeniyle memnuniyetimi ifade etmek isterim. Türkiye ve Almanya mülteci krizinin akut döneminde de sorumluluk almış, ciddi fedakârlıklar ortaya koymak suretiyle bu süreci yumuşatmışlardır. Artan korumacı ticaret eğilimlerinin dengelenmesi için kurallar temelli sistemin desteklenmesi hususunda Almanya ile ortak bir tutum içindeyiz.”

MERKEL: TÜRKİYE’NİN İSTİKRARI ÖNEMLİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptıkları görüşmelerde başta terör, Suriye, İdlib konusu, göçmen sorunları, Almanya’daki Türkler, basın özgürlüğü, Türkiye’de tutuklu Almanlar ve Türkiye’nin AB üyeliği gibi önemli başlıkları masaya yatırdıklarını belirtti. Merkel, ortak basın toplantısında Erdoğan’ın ziyaretini ortak projeler ve tartışmalı konuları görüşmek için bir ‘şans’ olarak niteledi. Merkel şöyle devam etti: “Bizi birleştiren çok şey var. Almanya ve Türkiye onlarca yıldır çok sıkı ilişkilere sahip. NATO müttefikiyiz. Bizim bir dizi ortak çıkarlarımız var. Terörizmle mücadeleyi, Suriye’deki durumu veya göç konusunu düşünün. Bizim ilişkilerimize aynı zamanda Almanya’da yaşayan milyonlarca Türk vatandaşı da damgasını vuruyor. Toplam olarak bir yanda ortak bir stratejik çıkarımız söz konusu, iyi ilişkileri geliştirmek için. Ama öte yanda demokratik, özgür, açık toplum nasıl olur sorusunda derin yanlış anlamalar ve farklı görüşler var.”

EKİMDE DÖRTLÜ İDLİB ZİRVESİ

Merkel, istikrarlı bir Türkiye’nin Almanya için çok önemli olduğunu vurgularken, Suriye konusunda ekim ayında Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya’nın olacağı dörtlü zirvede bir araya gelerek bölge ile ilgili çalışma yapacaklarını ifade etti. Almanya Başbakanlık Ofisi’nin basın toplantısı için akreditasyon sağladığı, Türkiye’de MİT TIR’ları davasında hüküm giyen Can Dündar’ın toplantıya katılmaması hakkında ise Merkel, “Katılmama kararı kendisine ait” ifadesini kullandı.

Almanyayla yeni dönem

GÖSTERİCİYE MÜDAHALE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Başbakan Merkel’in ortak basın toplantısında, “Gazetecilere özgürlük” yazılı bir tişört giyen bir Türk gazeteciyi güvenlik görevlileri toplantı
salonundan dışarı çıkardı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, kurallara aykırı hareket eden kişinin basın toplantısından çıkarılmasının doğru olduğunu belirtti. Seibert, Twitter hesabından, “Biz Başbakanlık olarak basın toplantılarında Alman Meclisi’ndeki uygulamayı uyguluyoruz. Haklı veya haksız, siyasi amaçlı gösteri yapılamaz” mesajını paylaştı.

ALMAN HÜKÜMETİNE ÇAĞRI: FETÖ’YÜ TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİN

Ortak basın toplantısında Almanya’nın FETÖ’yü terör örgütü ilan etmesine yönelik çağrısını yineleyen Erdoğan, ülkedeki terör örgütü üyelerinin iadesi konusunda ne tür konuların konuşulduğuna dair soru üzerine, binlerce terör örgütü PKK ve yüzlerce FETÖ mensubunun Almanya’da bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, “Gerek bizim istihbarat teşkilatımızın gerek Alman istihbarat teşkilatının, bakanlıklarımızın müşterek çalışmalarıyla, birbirimize olan özgüvenle, nerede kimi yakalıyorsak bunu teslim etmemiz işimizi kolaylaştıracaktır. PKK’nın bir terör örgütü olduğunu kabul eden, bunu beyan eden bir Almanya’nın bunu yapmaktan daha kolay bir şey olamaz” değerlendirmesinde bulundu. Enver Altaylı’nın tutukluluğuna ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, “Şunu kabul etmek lazım. Ne ben Almanya’nın hukuk sistemini veya mahkemelerini eleştirme hakkına sahibim ne de sizler Türk yargı sistemini eleştirme hakkına sahipsiniz” diye konuştu.

DAHA FAZLA KANIT

Bu açıklamaların ardından Merkel darbe girişimini şiddetle kınadığını vurgularken, FETÖ’yü, PKK’ya benzer şekilde terör örgütü kapsamına almak için daha fazla kanıta ihtiyaçları olduğunu söyledi. Erdoğan ziyareti öncesinde bir Alman gazetesi için kaleme aldığı yazıda Almanya’yı FETÖ’yü de PKK gibi ‘terör örgütü’ olarak tanımaya davet etmişti.

Almanyayla yeni dönem

‘TÜRK YARGISINA GÖRE AJANDIR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı sırasında Almanya’da bulunan eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’la ilgili soruyu yanıtlarken, “Türk yargısı bırakılması gerekli olanları zaten tutuksuz yargılanmak üzere de olsa bırakmıştır. Hatta hiç ona gerek kalmadan bırakılması gerekeni de bırakmıştır, isim vermeyeceğim. Fakat son söylediğiniz kişiye gelince, önce Can Dündar’ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu ve 5 yıl 10 aya mahkûm edildiğini herhalde biliyorsunuzdur. 5 yıl 10 aya mahkûm olan bir kişi, aradaki bir boşluğu fırsat bilerek kaçarak, Almanya’ya gelmiştir. Şu anda bu kişi Türk yargısına göre bir mahkûmdur ve 5 yıl 10 ay mahkûmiyeti vardır, ajandır. Devletin sırlarını ifşa etmiştir” dedi.

İADE TALEBİNDE BULUNULDU

Can Dündar ise düzenlediği basın toplantısında “Ben ajan değilim, gazeteciyim. Erdoğan benim ajan olduğumu kanıtlarsa mesleği bırakmaya hazırım” diye konuştu. Bu arada Alman Süddeutsche Zeitung’un haberine göre, Türkiye pazartesi günü Almanya’daki Türk Büyükelçiliği aracılığıyla Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan Dündar’ın Türkiye’ye iadesini talep etti. Habere göre, Dündar’ın ‘Türkiye’ye karşı ajanlık faaliyetleri yürüttüğü’ suçlamasıyla gözaltına alınması ve iade edilmesi resmi olarak Almanya’dan istendi.

Almanyayla yeni dönem


NEUE WACHE ANITI’NI ZİYARET

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Berlin’deki temasları kapsamında savaş kurbanları için yaptırılan Neue Wache Anıtı’nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

 

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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