Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Almanya’yı şok eden seçim anketi

    Almanya’yı şok eden seçim anketi

    Deutsche Welle Türkçe
    20.02.2018 - 10:08 | Son Güncelleme:

    Almanya’da yapılan yeni bir ankete göre AfD’ye olan destek Sosyal Demokratların bir puan önüne geçti. Ankete göre şu an seçim yapılsa AfD sandıktan ikinci parti olarak çıkacak.

    BILD gazetesinin Insa kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine olan destek bir puan artarak yüzde 16’ya yükseldi. Buna göre şu an AfD’ye olan destek, Sosyal Demokratlara olan destekten daha fazla. Anket, Hıristiyan Birlik partileri ile koalisyona hazırlanan Sosyal Demokrat Parti’ye olan desteğin yüzde 15.5’e gerilediğini gösteriyor. 

    Ankette birinci sırada Hıristiyan Birlik Partileri yer alıyor. CDU ve CSU’ya desteğin yüzde 34 seviyesinde olduğu görülüyor. Dördüncü sırada yüzde 13 ile Yeşiller, beşinci sırada yüzde 11’le Sol Parti var.
    16- 19 Şubat tarihleri arasında yapılan ankete Almanya genelinde 2040 kişi katıldı. Ancak uzmanlar bu çaptaki kamuoyu araştırmalarının yüzde 3’e kadar yanılma payının bulunduğuna dikkat çekiyor.

    BAŞKA ANKETLER DE VAR
    Araştırma şirketi Forsa’nın aynı gün yayınladığı anket ise farklı sonuçları ortaya koyuyor. 2501 kişinin katıldığı ankete göre Hıristiyan Demokratlar yüzde 34 ile birinci, Sosyal Demokratlar ise ikinci büyük parti konumunda. RTL ve n-tv televizyon kanallarında yayınlanan anket sonuçları Sosyal Demokratların yüzde 16 ile sağ popülist parti AfD’nin üç puan önünde olduğunu gösteriyor.

    BAŞBAKAN KİM OLSUN?
    Forsa şirketinin anketinde “Başbakan kim olsun istersiniz?” sorusu da yöneltildi. Soruya katılımcıların yüzde 47’si Angela Merkel, yüzde 16’sı ise SPD lideri Schulz’un koltuğu devretmek istediği Andrea Nahles cevabını verdi. SPD, yeni parti genel başkanını 22 Nisan’da yapılacak kongrede seçecek.

     

    Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA , AFD
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri