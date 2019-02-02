Almanya'yı ayağa kaldıran tecavüz skandalı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAlmanya'yı ayağa kaldıran tecavüz skandalı
GeriDünya Almanya'yı ayağa kaldıran tecavüz skandalı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
02.02.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Almanya'yı ayağa kaldıran tecavüz skandalı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya'yı ayağa kaldıran tecavüz skandalı

Almanya'da 3 kişinin 23 çocuğa 10 yıl boyunca yüzlerce kez tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Korkunç olayın baş şüphelisi olarak açıklanan 56 yaşındaki Andreas V. geçtiğimiz aralık ayında tutuklanmıştı.

Tecavüz vakaları ile ilişkili olduğu tespit edilen 33 ve 46 yaşındaki diğer iki kişi için de tutuklama kararı verildi.

Tutuklanan üç kişi, 10 yıl boyunca yaşları 4 ila 13 arasında değişen 23 çocuğa yüzlerce defa tecavüz etmekle suçlanıyor.

Alman polisi tutuklanan şahısların internetin karanlık yüzü olarak bilinen Dark Web'te dağıttıkları 13 bin civarında çocuk pornosu videosuna da el koydu.

Tecavüz vakaları için ilk ihbarın 2016 yılında yapıldığı fakat ihbarın ciddiye alınmadığı bildirildi.

Baş şüpheli olarak açıklanan Andreas V.'nin 30 yıl önce karavanların park ettiği kamp alanına yerleştiği, aralarında 7 yaşındaki süt kızı da olan 23 çocuğa defalarca tecavüz ettiği belirtildi.

Polis, Andreas V.'nin daha sonra tutuklanan 33 yaşındaki şahıs ile tanıştığını ve şahsın, Andreas V.'ye tecavüz vakaları için yardım etmeye başladığını açıkladı.

İkili daha sonra tutuklanan 46 yaşındaki şahısla Dark Web üzerinden iletişime geçti ve 14 terabaytlık çocuk pornosu videoları 46 yaşındaki şahsa bu kanal aracılığıyla satıldı.

46 yaşındaki şahıs suçlamaları kabul etti. Diğer iki kişi ise sessizliğini koruyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması