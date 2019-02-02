Almanya'yı ayağa kaldıran tecavüz skandalı
Almanya'da 3 kişinin 23 çocuğa 10 yıl boyunca yüzlerce kez tecavüz ettiği ortaya çıktı.
Korkunç olayın baş şüphelisi olarak açıklanan 56 yaşındaki Andreas V. geçtiğimiz aralık ayında tutuklanmıştı.
Tecavüz vakaları ile ilişkili olduğu tespit edilen 33 ve 46 yaşındaki diğer iki kişi için de tutuklama kararı verildi.
Tutuklanan üç kişi, 10 yıl boyunca yaşları 4 ila 13 arasında değişen 23 çocuğa yüzlerce defa tecavüz etmekle suçlanıyor.
Alman polisi tutuklanan şahısların internetin karanlık yüzü olarak bilinen Dark Web'te dağıttıkları 13 bin civarında çocuk pornosu videosuna da el koydu.
Tecavüz vakaları için ilk ihbarın 2016 yılında yapıldığı fakat ihbarın ciddiye alınmadığı bildirildi.
Baş şüpheli olarak açıklanan Andreas V.'nin 30 yıl önce karavanların park ettiği kamp alanına yerleştiği, aralarında 7 yaşındaki süt kızı da olan 23 çocuğa defalarca tecavüz ettiği belirtildi.
Polis, Andreas V.'nin daha sonra tutuklanan 33 yaşındaki şahıs ile tanıştığını ve şahsın, Andreas V.'ye tecavüz vakaları için yardım etmeye başladığını açıkladı.
İkili daha sonra tutuklanan 46 yaşındaki şahısla Dark Web üzerinden iletişime geçti ve 14 terabaytlık çocuk pornosu videoları 46 yaşındaki şahsa bu kanal aracılığıyla satıldı.
46 yaşındaki şahıs suçlamaları kabul etti. Diğer iki kişi ise sessizliğini koruyor.
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