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    Almanya’nın Zweibrücken kentinde ‘Eşek Taksi’ dönemi başlıyor

    BERLİN
    28.01.2018 - 13:02 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Zweibrücken kenti semt muhtarı Susanne Murer, ulaşım için eşek taksi seferleri başlatacaklarını açıkladı.

    Almanya’nın Zweibrücken kentinde ‘Eşek Taksi’ dönemi başlıyorALMANYA’nın Rheinland Pfalz Eyaletindeki Zweibrücken kentinin Mörsbach semti muhtarı Susanne Murer, ulaşımda yeni bir sistem getirmeyi planlıyor. Eşek Taksi. Murer bu planını kamuoyuna tanıttı. Puvatya türü eşek arabası, Zweibrücken kentinin bin 60 nüfuslu Mörsbach semtiyle şehir merkezi ve Homburg arası çalışacak. Yeşillerli politikacı ve doğal tedavi uzmanı Murer, normal kamu ulaşım araçlarının Mörsbach semti için yetersiz kaldığını, akşam saat 18.30’dan sonra şehir merkezine otobüs kalkmadığını, bunun yerini 5-6 km hızla giden konforlu ‘Eşek Taksi’ arabasıyla doldurmak istediklerini açıkladı.
    Murer, böylece semt sakinlerinin hem rahat bir yolculuk yapacağını hem de yolun keyfini çıkaracağını söyledi. Saarbrücker gazetesine konuşan Murer, eşeğin çekeceği arabayı tedarik ettiklerini, şimdi puvatya türü iki eşek aradıklarını belirtti. Murer, “Biz başlangıç olarak bir erkek bir dişi eşekle başlayacağız. Hayvanlar bedava değil, o nedenle yeni eşek de yetiştirmemiz lazım” dedi. Murer, ulaşım için inek de kullanabileceklerini söyledi.

    Etiketler: avrupadan haberler
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