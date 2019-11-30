Almanya’nın Türkiye’ye silah satışı sürdü
ALMANYA, Türkiye’ye 3 milyon 90 bin Euro’luk askeri teçhizat ve silah satışını onayladı.
Türkiye 9 Ekim’de Suriye’nin kuzeyini terör unsurlarından temizlemek için başlattığı Barış harekâtından sonra Almanya hükümeti Ankara’ya silah satışını durdurma kararı aldığını açıklamıştı. Kararın alındığı günden bugüne federal hükümetin Türkiye’ye 3 milyon 90 bin Euro’luk silah satışına onay verdiği açıklandı.
Federal hükümet, meclise sunulan soru önergesine verdiği cevapta son altı hafta içinde Türkiye’nin satın almak istediği deniz kuvvetlerinde kullanılacak savaş gemisi teçhizatı, askeri amaçla kullanılacak elektronik cihazlar ve hafif silah satışına onay verildiği belirtildi. Deniz kuvvetlerinde kullanılacak askeri teçhizatın bedeli 3 milyon 690 bin Euro olarak açıklanırken, askeri amaçlı kullanılacak elektronik teçhizatın değeri ise 400 bin Euro olarak kaydedildi. Hafif silahlar için ise Türkiye Almanya’ya 2 bin 556 Euro ödedi.
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