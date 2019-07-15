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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.07.2019 - 22:30, Son Güncelleme:

Almanya'nın tarihi meydanında dikkat çeken anma

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Almanya'nın tarihi meydanında dikkat çeken anma

Almanya'nın başkenti Berlin'de 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için anma töreni düzenlendi. Öte yandan Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Ankara'nın tüm girişimlerine rağmen Almanya'nın suçlu ve kaçak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları için güvenli bir liman haline geldiğini belirterek, Alman yetkilileri terör örgütüne karşı uyardı.

Hacivat Sanat ve Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, şehitlerin isimlerinin bulunduğu Türk bayrağına sarılı 251 tabut, Berlin'in tarihi Brandenburg Kapısı ve ABD'nin Berlin Büyükelçiliği önüne konuldu.

Burada konuşma yapan Hacivat Derneği Başkanı Bilgili Üretmen, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini hedef alan hain darbe girişimine karşı Türk halkının kahramanca verdiği mücadelenin üçüncü yılında Berlin'de farklı bir anma programı düzenlendiklerini söyledi.

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15 Temmuzun 3. yılında Türkiye ayakta
15 Temmuz'un 3. yılında Türkiye ayakta!

Üretmen, Almanya'daki Türklerin milli iradeye nasıl sahip çıktığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiklerini ve kahramanca şehitlik mertebesine ulaşanları unutmadıkları dile getirdi.

ABD Büyükelçiliği ile Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen etkinlikle, hem ABD hem de Almanya'ya mesaj verdiklerinin altını çizen Üretmen, “Almanya'ya verdiğimiz mesaj 'bu darbecileri bu hainleri burada barındırmayın, Türkiye’ye iade edin'. Bizim ödediğimiz vergilerle bu hainler burada korunuyorlar. ABD'ye verdiğimiz mesajda ise şehitlerin kanının ABD'nin de eline bulaştığıdır. Bizler Almanya'da yaşasak da yapılan hain saldırıyı unutmadık, unutmayacağız. Tüm şehitlerimizi burada saygıyla şükranla anacağız." diye konuştu.

ALMANYA'YA UYARI

Öte yandan Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Ankara'nın tüm girişimlerine rağmen Almanya'nın suçlu ve kaçak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları için güvenli bir liman haline geldiğini belirterek, Alman yetkilileri terör örgütüne karşı uyardı.

Almanya'nın Köln kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Hafıza 15 Temmuz açıldı
'Hafıza 15 Temmuz' açıldı

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu ile Türk sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa yaptığı programda, Anadolu Ajansı muhabirlerinin FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğraflardan oluşan sergiye yer verildi.
Başkonsolosluk yerleşkesinde yapılan ve şehitler için saygı duruşuyla başlayan programda, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, etkinlik öncesi düzenlediği basın toplantısında, Almanya'nın suçlu ve kaçak FETÖ mensupları için güvenli bir liman haline gelmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Erciyes, FETÖ'nün yurt dışı örgütlenmesiyle mücadelenin Türkiye'nin dış politikasının ve Almanya ile ilişkilerinin öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade etti.

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FETÖ ile mücadelede yurt içinde sağlanan başarılar sonucunda Türkiye'deki ana omurgasını kaybeden örgütün yurt dışı yapılanmasıyla ayakta durmaya çalıştığını belirten Erciyes, "Bir terör ve suç örgütü olan FETÖ ile bu mücadelemizde Almanya'nın yanımızda durmasını bekliyor ve bunu talep ediyoruz." dedi.

"MÜTTEFİKLİKLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

FETÖ'nün Almanya'da eğitim, kültür, bilim, diyalog kisvesi altında faaliyet gösterdiğine işaret eden Erciyes, FETÖ yapılarının Anayasayı Koruma Teşkilatları tarafından takip altında tutulması ve bunlara karşı önlemler alınmasının Almanya'nın çıkarına olacağını bildirdi.

Başkonsolos Erciyes, "Tüm girişimlerimize ve çağrılarımıza rağmen Almanya'nın suçlu ve kaçak FETÖ mensupları için güvenli bir liman haline gelmesi, Almanya’nın bu kişilere kolaylık göstermesi ve koruması hiçbir şekilde dostluk ve müttefiklikle bağdaşmamaktadır. Alman dostlarımızın gerçekleri görerek tutumlarını bir an önce değiştirimlerini diliyor ve bekliyoruz." dedi.

BERLİN'DE PANEL

AK Parti'nin Berlin Temsilciliği de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "öncesi ve sonrasıyla 15 Temmuz” konulu panel düzenledi.
AK Parti Berlin Temsilcisi Meryem Göka'nın moderatörlüğünü yaptığı panelde, SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, 15 Temmuz gazilerinden Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli Mehmet Anıl Acar ve üniversite öğrencisi Mustafa Karateke konuştu.

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İstanbul'da tarihi gece!

Nebi Miş, 2007 yılındaki e-muhtıraya kadar Türkiye'de darbelerin başarılı olduğunu, geçmişte bir kısım siyasiler ve gazetecilerin darbeleri desteklediğini ifade etti.

Acar da psikolojik olarak böyle bir olaya hiç kimsenin hazır olamayacağını belirterek, “Emniyet Müdürlüğüne ateş etmeye başladılar. Silahlar o kadar güçlüydüki mermiler binaya geldiği zaman bina bile sallanıyordu. Bunun şokundan kurtulmak çok zordu. Onların ateşiyle birlikte elimizdeki silahlarla karşılık verdik.” dedi.

Üniversite öğrencisi Mustafa Karateke ise darbe girişiminin Almanya'daki yansımalarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

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