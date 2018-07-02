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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
02.07.2018 - 23:27, Son Güncelleme:

Gözler Almanya'daydı: Siyasi krizde son dakika gelişmesi

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Gözler Almanya'daydı: Siyasi krizde son dakika gelişmesi

Almanya'da hükümet son yılların en büyük siyasi krizi ile karşı karşıyaydı. İçişleri Bakanı Seehofer'in istifa sinyali sonrası iltica politikasındaki çatlak aşıldı. Taraflar çözüm için Berlin'de masaya oturdu. Masadan uzlaşı çıktı ve Seehofer'in istifa etmeyeceği öğrenildi.

CDU ve CSU yetkileri, hükümetin karşı karşıya olduğu krize çözüm için CDU Genel Merkezi'nde akşam saatlerinde bir araya geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in yanı sıra her iki gruptan 8'er kişinin yer aldığı görüşmelerin ardından ilk açıklama Seehofer'den geldi. Seehofer, İçişleri Bakanı olarak görevde kalacağını duyurdu.

Gözler Almanyadaydı: Siyasi krizde son dakika gelişmesi

CDU/CSU yöneticilerini bir araya getiren zirvede Tartışmalı konular üzerinde net bir uzlaşının sağlandığı bildirildi.

MERKEL'DEN AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi
(CSU) ile sığınmacılar konusunda iyi bir uzlaşma sağladıklarını söyledi.

Merkel, CDU Genel Merkezinde yaptığı açıklamada, "ikincil sığınmacı hareketleri" olarak nitelendirilen, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bulunan sığınmacıların kontrol altına alınması ve düzenlenmesi konusunda uzlaşmaya varılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Çetin görüşmeler ve zor günlerden sonra gerçekten iyi bir uzlaşma bulunduğuna inanıyorum." diyen Merkel, geçen hafta perşembe günü yapılan AB Liderler Zirvesi'nde "ikincil sığınmacı hareketler" konusuyla ilgilenilmesi gerektiğinin kararlaştırıldığını anımsattı.

Gözler Almanyadaydı: Siyasi krizde son dakika gelişmesi

Aksi takdirde AB'deki serbest dolaşımın tehlikeye gireceğini vurgulayan Merkel, bundan dolayı ulusal önlemler alınmasının yanı sıra sığınmacıların geldiği ülkeler ve diğer ülkelerle bu konuda iş birliği yapılmasının istendiğini dile getirdi.

Merkel, bunun için Almanya'da "transit merkezlerinin" oluşturulacağını ifade ederek, buradan da sığınmacıların geldikleri veya AB içinde ilk kayıt oldukları ülkelerle istişarelerde bulunarak geri gönderilmelerinin sağlanacağını aktardı.

Bununla AB'deki ortaklık ruhunun korunduğuna dikkati çeken Merkel, aynı zamanda bunun "ikincil sığınmacı hareketlerini" kontrol altına almak ve düzenlemek için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

TRANSİT MERKEZLERİ

Uzlaşmanın detaylarını paylaşan CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer de gelecekte uygulanacak yeni bir sınır yönetimiyle başka bir AB ülkesinde iltica süreci devam eden sığınmacıların özellikle Almanya-Avusturya sınırında geri çevrilmesinin öngörüldüğü bilgisini verdi.
Bunun için sığınmacıların "transit merkezlerine" alınacağını duyuran Kramp-Karrenbauer, burada hangi ülkenin sorumlu olduğunun hızla tespit
edileceğini ve sığınmacıların anlaşmalar yapıldıysa bu ülkelere geri
gönderileceğini ifade etti.

Kramp-Karrenbauer, böyle bir anlaşmanın yapılmadığı ülkelerden gelen sığınmacıların ise doğrudan Almanya-Avusturya sınırında geri çevrileceğini belirterek, bunun Avusturya ile yapılacak bir anlaşmanın temelinde uygulanacağını anlattı.

MERKEL-SEEHOFER ARASINDA YAŞANAN KRİZ

CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep etmişti. Başbakan Angela Merkel ise konuyu AB düzeyinde çözmek istiyordu.
İki liderin bir süreden beri uzlaşma sağlayamadığı konu Almanya'da
hükümet krizine yol açmış, Seehofer dün CDU ile bir anlaşma yapılmaması
durumunda görevlerinden ayrılmayı bile teklif etmişti.

Konuya çözüm bulmaya çalışan Merkel ise AB Liderler Zirvesi'nde ve ülkesinde AB ülkelerinin hükümet ve devlet başkanlarıyla bir araya gelmişti.

Gözler Almanyadaydı: Siyasi krizde son dakika gelişmesi

 

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