Almanya’nın ilk pandaları
Almanya’da Berlin Hayvanat Bahçesi’nde Çin’den 15 milyon dolara getirtilen Meng Meng adlı pandanın, ağustos ayında dünyaya getirdiği ikiz yavrular görüntülendi.
Çin ‘panda diplomasisi’ kapsamında iyi ilişkilerin sembolü olarak 10’dan fazla ülkeye belli sürelerle panda gönderiyor. Pandaların “kiralanmasından” elde edilen gelir bu hayvanların korunmasına yönelik projelere aktarılıyor. Almanya’yla Çin arasında yapılan anlaşma uyarınca Meng Meng’in yavruları sütten kesildikten sonraki dört yıl içinde Çin’e gönderilecek.
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