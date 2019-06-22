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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
22.06.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

"Almanya'nın aşırı sağcı terör sorunu var"

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"Almanya'nın aşırı sağcı terör sorunu var"

Almanya Dışişleri Maas, "Almanya'nın aşırı sağcı terör sorunu var. Ülkemizde 12 binden fazla şiddet yanlısı aşırı sağcı var ve bunlardan 450'si yakalama kararıyla aranmalarına rağmen yer altına inebildi." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın aşırı sağcı terör sorunu olduğunu belirtti.

Maas, aşırı sağ bağlantılı bir saldırının kurbanı olan Kassel Valisi Walter Lübcke'nin öldürülmesinin ardından konuya ilişkin Alman Bild gazetesi için bir makale kaleme aldı.

Makalede Maas, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının üzerinden 80 yıl geçmesine karşın ülkelerine hizmet eden siyasetçilerin hala aşırı sağcı "teröristlerin" kurbanı olduğuna dikkati çekti.

Bu cinayetlerin de beklendiğine işaret eden Maas, şöyle devam etti:

"Bunlar (Cinayetler) için yeterli uyarılar vardı. Yıllarca tespit edilemeyen acımasız Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) cinayetleri. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker ve yine bugünlerde ölüm tehdidi alan Altena Belediye Başkanı'na yapılan saldırılar. Son olarak, 2 Haziran'da vurulan Walter Lübcke'ye karşı olan nefret. Bütün bunlar gözlerin hala kapalı olduğunu gösteriyor. Almanya'nın aşırı sağcı terör sorunu var. Ülkemizde 12 binin üzerinde şiddet yanlısı aşırı sağcı var. Bunlardan 450'si, yakalama kararıyla aranmalarına rağmen yer altına inebildiler. Kimin şiddet konusunda şüpheleri varsa Christchurch, Utoya veya Pittsburgh'a baksın."

Bu tür olayları görmezden gelmenin ölümcül olabileceği uyarısında da bulunan Maas, aşırı sağ bağlantılı saldırıların, ülke kamuoyunda, ya münferit bir olay ya da cinnet getirme olarak değerlendirildiğine dikkati çekti.

Maas, ''Terör terördür. Başka nitelendirmesi yapılamaz.'' ifadelerini kullanarak, olayın kökünden çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Alman Dışişleri Bakanı makalesini, "özgürlük düşmanlarına artık milim yer bırakılmaması ve demokrasinin savunulması" çağrısıyla tamamladı.

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