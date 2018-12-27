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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe Fotoğraf:AP
27.12.2018 - 14:30, Son Güncelleme:

Almanya’nın AB vatandaşlarını askere alması gündemde

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Almanya’nın AB vatandaşlarını askere alması gündemde

Almanya'da zorunlu hizmetin kaldırılmasından 7 yıl sonra, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının askere alınması tartışılıyor.

Ordu Başmüfettişi Eberhard Zorn, doktor ve bilişim uzmanı gibi kalifiye eleman bulmakta zorlanan birliklerin her seçeneği değerlendirdiğini söyledi.

Funke gazetesine konuşan Zorn, ordunun yeni eleman ihtiyacını karşılamak için çok uğraştığını, bu yüzden AB vatandaşlarının Alman ordusuna alınmasının da bir seçenek olarak değerlendirildiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın NATO üyelerinin gayrisafi yurtiçi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sini askeri harcamalara ayırma sözüne uymamasını eleştirmişti.

Almanya'nın askeri harcamalarının ülkenin GSYH'sine oranı yüzde 1,2. Bu oranın 2024'e kadar yüzde 1,5'e çıkarılması planlanıyor.

Ordunun personel sayısı da bu kapsamda 21 bin artacak.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Alman ordusunda 182 bin üniformalı asker istihdam edildiğini, son 2 yılda bu sayısının 6 bin 500 arttığını söyledi.

Ursula von der Leyen, 7 yıl sonrası için ise hedefin 203 bin kişilik istihdam olduğunu açıkladı.

Alman ordusunun yüzde 12'sinin kadınlardan oluştuğunu söyleyen bakan, orduda subay pozisyonlarına başvuran her 3 kişiden birinin kadın olduğunu belirtti.

DOĞU AVRUPA ÜLKELERİ İHTİYATLI

Plan hayata geçirilirse AB vatandaşları yalnızca uzman kadrolarında yer alacak.

Funke gazetesine göre Alman hükümeti AB ortaklarına konuyu danıştı ve çoğu ülke, özellikle de Doğu Avrupa ülkeleri konuya ihtiyatlı yaklaştı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkarılan yasalara göre Alman ordusundaki askerlerin Alman olma zorunluluğu bulunuyor.

Almaya Parlamentosu Güvenlik Komisyonu başkanı Hans-Pter Bartels, AB vatandaşlarını askere almanın normal olduğunu, çok sayıda askerin halihazırda çifte vatandaş veya göçmen olduğunu söyledi.

Funke gazetesine göre Alman ordusu halihazırda 900 yabancıyı istihdam ediyor. Bu kişiler sivil görevlerde çalışıyor.

 

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