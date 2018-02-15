Almanya’nın 66 yıllık hayaliydi

ALMAN sporcular Aljona Savchenko ve Bruno Massot, buz üstünde yaptıkları muhteşem gösteriyle olimpiyat şampiyonu olup altın madalya kazandı. Daha önce dünya ikincisi olan çift böylece uzun yıllardır hayalini kurdukları olimpiyat şampiyonluğu da elde etti.

Güney Kore’nin Pyeongchang kentinde düzenlenen oyunların altıncı gününde, piste çıkan ikili kısa programda 76.59, serbest patende 159.31 ve toplamda 235.90 puana ulaştı. Böylece Savchenko ve Massot çifti birincilik kürsüne çıktı.

Kariyerinde beş dünya şampiyonluğu bulunan Savchenko, iki bronz kazandığı olimpiyatlarda ilk kez altın madalyaya elde etti. Almanya çiftler artistik buz pateninde en son 1952 yılından altın madalya elde etmişti.