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    Almanya’nın 66 yıllık hayaliydi

    Ali VARLI
    15.02.2018 - 14:03 | Son Güncelleme:

    Güney Kore’de devam eden 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları’nda Almanya bir altın madalyayı da çiftler artistik buz pateninde elde etti. Almanya bu alanda en son 1952 yılında altın madalya kazanmıştı.

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    • Almanya’nın 66 yıllık hayaliydi
    • Almanya’nın 66 yıllık hayaliydi
    • Almanya’nın 66 yıllık hayaliydi
    • Almanya’nın 66 yıllık hayaliydi

    ALMAN sporcular Aljona Savchenko ve Bruno Massot, buz üstünde yaptıkları muhteşem gösteriyle olimpiyat şampiyonu olup altın madalya kazandı. Daha önce dünya ikincisi olan çift böylece uzun yıllardır hayalini kurdukları olimpiyat şampiyonluğu da elde etti. 

    Güney Kore’nin Pyeongchang kentinde düzenlenen oyunların altıncı gününde, piste çıkan ikili kısa programda 76.59, serbest patende 159.31 ve toplamda 235.90 puana ulaştı. Böylece Savchenko ve Massot çifti birincilik kürsüne çıktı.
    Kariyerinde beş dünya şampiyonluğu bulunan Savchenko, iki bronz kazandığı olimpiyatlarda ilk kez altın madalyaya elde etti. Almanya çiftler artistik buz pateninde en son 1952 yılından altın madalya elde etmişti.

    Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA , kış olimpiyatları , altın madalya , KORE
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