Almanyalı Osmanlılara polis baskını
ALMANYA'lı Osmanlılar Boks Kulübü üyelerinin ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi. Üç eyaleti kapsayan baskın emrini Kuzey Ren Vestfalya eyalet içişleri bakanlığı verdi.
Polis yetkililerinden alınan bilgiye göre üç eyalette tam 20 kentte çok sayıda ev ve iş yerlerinde eş zamanlı yapılan baskınlarda silah, patlayıcı ve benzeri yasa dışı maddeler arandı. Polis yetkilileri, Almanyalı Osmanlıların eylem yapabileceklerinden şüphelendiklerini ve bu nedenle önlem amacıyla baskınların yapıldığını açıkladı.
300 ÜYELERİ VAR
Yüzlerce özel tim polisinin yer aldığı baskınlar Kuzey Ren Vestfalya (KRV), Essen ve Baden Württemberg eyaletlerini kapsadı. 14'ü KRV olmak üzere toplam 20 şehirde yapılan baskınlar sırasında 41 ev ve iş yerinde arama yapıldı.
KRV İçişleri Eyalet Bakanı Herbert Reul, Almanyalı Osmanlılar Boks Kulübü'nü kast ederek “Bu organizasyonu dikkatle izliyoruz. Bunlara göz yumamayız” dedi. Büyük bölümü Türk veya Türkiye kökenli olan Almanyalı Osmanlı Boks Kulübü'nün yaklaşık yarısı KRV'de olmak üzere Almanya'da toplam 300 üyesi bulunuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle