‘Almanyalı Osmanlılar’ üyesini polis öldürdü

Olayın yaşandığı Kuzey Ren Vestfalya’da Almanyalı Osmanlılar adlı grubun 170 üyesi bulunuyor. Almanyalı Osmanlılar’ın Alman istihbarat teşkilatının takibindeki ülkücülerle bağlantısı olduğu ileri sürülüyor. Polis bir süredir kara para aklama, uyuşturucu ve silah şüphesiyle Almanyalı Osmanlılar grubu hakkında soruşturma yürütüyor. Soruşturmanın selameti açısından olayı Essen polisi soruşturuyor. Adli incelemeler nedeniyle olay yerine cuma akşamına kadar kimse giremedi. Paksoy’un cesedinin incelemeler bittikten sonra gece morga kaldırıldığı bildirildi. Essen polisi her olayda olduğu gibi bir cinayet masası kurulduğunu ve olayın incelendiğini açıkladı.