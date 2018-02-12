Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>‘Almanyalı Osmanlılar’ üyesini polis öldürdü

    ‘Almanyalı Osmanlılar’ üyesini polis öldürdü

    BERLİN
    12.02.2018 - 00:34 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Wuppertal kentinde geçen cuma günü öğle saatlerinde bir eve baskın yapan özel tim, 44 yaşındaki Hamit Paksoy’u vurarak öldürdü. Ancak polis, Aksoy’un nasıl vurulduğuna ve kaç kez ateş edildiğine dair ayrıntıları vermedi. Hamit Paksoy’un Osmanen Germania (Almanyalı Osmanlılar) adlı grubun üyesi olduğu ifade edildi.

    Olayın yaşandığı Kuzey Ren Vestfalya’da Almanyalı Osmanlılar adlı grubun 170 üyesi bulunuyor. Almanyalı Osmanlılar’ın Alman istihbarat teşkilatının takibindeki ülkücülerle bağlantısı olduğu ileri sürülüyor. Polis bir süredir kara para aklama, uyuşturucu ve silah şüphesiyle Almanyalı Osmanlılar grubu hakkında soruşturma yürütüyor. Soruşturmanın selameti açısından olayı Essen polisi soruşturuyor. Adli incelemeler nedeniyle olay yerine cuma akşamına kadar kimse giremedi. Paksoy’un cesedinin incelemeler bittikten sonra gece morga kaldırıldığı bildirildi. Essen polisi her olayda olduğu gibi bir cinayet masası kurulduğunu ve olayın incelendiğini açıkladı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Osmanen Germania , Almanyalı Osmanlılar
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri