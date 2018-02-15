Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Almanyalı Osmanlı neden öldürüldü?

    Almanyalı Osmanlı neden öldürüldü?

    Ali VARLI
    15.02.2018 - 21:03 | Son Güncelleme:

    Wuppertal kentinde geçen hafta ‘Almanyalı Osmanlılar’ (Osmanen Germania) adlı rocker grubuna düzenlenen baskında Türkiye kökenli 44 yaşındaki Hamit Paksoy’un ölümüne yol açan polis memuru hakkında soruşturma açıldı.

    WUPPERTAL Savcılığı, Hamit P.’yi vuran polis hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Savcılık, silahı çeken özel time mensup polisi kast ederek, “Onun hakkında soruşturma başladı” dedi. Soruşturmanın önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor. 

    Özel tim polisleri, hakkında yakalama kararı bulunan Hamit P.’yi ele geçirmek için geçen hafta cuma günü Opphofer Caddesi üzerindeki evine baskın düzenlemişti. Ancak baskın sırasında bir özel tim polisinin silahından çıkan kurşunlar, Hamit P.’nin ölümüne yol açmıştı. Yetkililer, polisin neden ateş ettiği konusunda açıklama yapmamıştı.
    Hamit P.’nin ‘Almanyalı Osmanlılar’ grubunun liderliğini yaptığı öne sürülmüştü.

    Etiketler: Osmanen Germania , Almanyalı Osmanlı , Hamit P. , neden öldürüldü , Avrupa'dan haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri