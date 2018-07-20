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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
20.07.2018 - 10:12, Son Güncelleme:

Almanya'dan Zuckerberg'e Yahudi Soykırımı tepkisi

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Almanya'dan Zuckerberg'e Yahudi Soykırımı tepkisi

Facebook'un Yahudi Soykırımı'nı inkâr eden paylaşımları silmesine gerek olmadığını belirten Mark Zuckerberg, Alman hükümetinin tepkisini çekti. Dışişleri Bakanı Maas, "Antisemitizmin hiçbir alanda yeri olmamalı" dedi.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in Yahudi Soykırımı'nın inkârıyla ilgili sözlerine Almanya'dan tepki geldi.

Zuckerberg, teknoloji sitesi Recode'a verdiği mülakatta, Yahudi Soykırımı'nın inkâr edilmesini "çok incitici" bulmasına rağmen "Facebook'un insanların (bu yöndeki) görüşleri silmesi gerektiğini düşünmediğini" ifade etmişti.

Ancak Zuckerberg'in bu sözleri Alman hükümetinin tepkisine neden oldu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Antisemitizmin hiçbir alanda yeri olmamalı. Kimse Yahudi Soykırımı'nı inkâr eden birini savunmamalı. Tam aksine, Yahudi hayatını korumak için dünya çapında gereken her şey yapılmalı" dedi.

Adalet Bakanı Katarina Barley de Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Antisemitizmin hiçbir şekilde yeri yok. Bu, Yahudilere yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları olduğu kadar Yahudi Soykırımı'nın inkârını da kapsıyor" dedi. Yahudi Soykırımı'nı inkâr etmenin Almanya'da cezalandırılabilir bir suç olduğunu hatırlatan Barley, bu suçu işleyenler hakkında kati surette soruşturma başlatıldığını ifade etti.

ZUCKERBERG KENDİNİ SAVUNDU

Eleştirilerin ardından Zuckerberg yorumlarını açıklığa kavuşturmak üzere söyleşiyi gerçekleştiren Kara Swisher'e bir e-posta gönderdi. E-postada, "Kişisel olarak Yahudi Soykırımı'nın inkârını saldırgan bulduğunu” ve "inkâr edenleri savunma gibi bir amacı olmadığını” ifade eden Zukerberg, "Eğer bir paylaşım, sınırı aşarak bir gruba karşı şiddet ya da nefret savunuculuğu yapıyorsa silinecektir" dedi.

 

 

 

 

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