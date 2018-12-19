Almanya'dan Rusya'yı kızdıracak hamle
Almanya, 68 yaşındaki Rusya vatandaşı Vladimir D.'yi silah ambargosunu delme suçu sebebiyle tutukladığını duyurdu.
Alman savcıları, gümrük yetkililerinin, yurt dışına silah çıkarmaya çalışan 68 yaşındaki Rusya vatandaşı Vladimir D.'nin tutuklandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada söz konusu silahların, askeri amaçlı alım yapan kişilere güdümlü mermi ve roket üretimi sağlayabileceği belirtildi.
Karlsruhe kentinde tutuklanan Rusya vatandaşı suçlu bulunması durumunda 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası alabilir.
Almanya yasaları, savaş uçaklarının ve uzay mekiği bileşenlerinin yoğunluğunu ve gücünü artıracak ekipmanların ihraç edilmesine izin vermiyor.
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