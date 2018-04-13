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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
13.04.2018 - 13:10, Son Güncelleme:

Almanya’dan Rusya’ya sert mesaj ‘Böyle devam edemez’

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Almanya’dan Rusya’ya sert mesaj ‘Böyle devam edemez’

ABD’nin, İngiltere ve Fransa ile koordinasyon içinde Suriye’ye düzenlemeyi planladığı ancak henüz ne zaman ve nasıl yapılacağı netleşmeyen olası askeri operasyona katılmayacağını net şekilde açıklayan Almanya, kimyasal silah saldırısının sorumlularının cezasız kalmaması gerektiğini söyledi. Brüksel’de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Batı dünyasının uyum içinde hareket etmesi gerektiğini belirterek “Rusya’nın tavrını değiştirmesi olmazsa olmaz şart” dedi.

AB içinde koordinasyon çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Maas, kendisinin de İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla temasta bulunduğunu söyledi. Kimyasal silahların yasa dışı kullanımının cezasız kalmaması gerektiğini söyleyen ve bu konuda Fransa’nın yaklaşımına destek veren Maas, “Sorumlular hesap vermeli. Kimyasal silahların tekrar tekrar kullanılması cevapsız kalmamalı” diye konuştu.

Koordine şekilde hareket edilmesinin ve siyasi çözüm bulunmasının önemine dikkat çeken Alman bakan, “Suriye sorununa çözüm için Ruslara ihtiyacımız var. Bu nedenle de her zaman Rusya ile diyalog kapılarının hiçbir zaman kapatılmaması gerektiğini söyledik” dedi. Bununla birlikte Rusya’nın son yıllarda Ukrayna, Salisbury’deki sinir gazı saldırısı, sanal saldırılar ya da Batı ülkelerindeki demokratik seçimlere müdahale gibi konularda Rusya’nın tavrına işaret eden Maas, “Tüm bunlar net bir cevap gerektiriyor. Batı toplumu ve ülkeleri uyum içinde hareket etmeli” diye konuştu.

İngiltere’deki sinir gazı saldırısında ortak hareket edildiğini hatırlatan Alman bakan, Suriye’de kimyasal silah saldırısına nasıl cevap verileceği konusunda ise, “Baskıyı artırıyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya’nın vetosu nedeniyle 12 kez karar alamadı çünkü Ruslar Esad’ı koruyor. Artık buna daha fazla tolerans gösteremeyiz, bu böyle devam edemez. Rusya’ya siyasi baskıyı sürdürüyoruz hatta artırılmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Maas, Rusya’nın tavrını değiştirmesinin Suriye’deki sorunun çözülmesi açısından olmazsa olmaz bir şart olduğunu belirtti.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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