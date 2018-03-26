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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.03.2018 - 16:00, Son Güncelleme:

Almanya'dan Puigdemont açıklaması

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Almanya'dan Puigdemont açıklaması

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman hükümetinin, Katalonya ihtilafının İspanya hukuku ve anayasası içinde çözülmesi yönündeki kanaatinin devam ettiğini söyledi.

Seibert, Berlin’de yaptığı açıklamada, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’un Almanya’da göz altına alınmasına ilişkin sürecin
Alman yasaları ve Avrupa tutuklama emri düzenlemeleri kapsamında yürütüldüğünü  belirtti.

Konunun, Schleswig-Holstein eyaletinin kurumları ve ilgili mahkemelerinin elinde olduğunu ifade eden Seibert, bu kararları beklemek gerektiğini kaydetti.
Seibert, İspanya’nın demokratik bir hukuk devleti olduğunu söyleyerek, “Alman hükümetinin, Katalonya ihtilafının İspanya hukuku ve anayasası içinde çözülmesi yönündeki kanaati devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Seibert, Almanya'nın, İspanyol hükümetinin anayasal düzenin korunması konusundaki tutumunu desteklediğini bildirdi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKARILACAK

İspanya tarafından hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkartılan ve dün Almanya'da gözaltına alınan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont'un bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Neumünster'deki yerel mahkemenin, Puigdemont'un gözaltında tutulup tutulmayacağı konusunda karar vereceği ifade edildi.
Savcılığın, İspanya'nın iade talebini inceleyeceği, Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesinin de Puigdemont'un iade edilip edilmeyeceğine karar vereceği kaydedildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre mahkemenin Puigdemont hakkında vereceği karar, Paskalya tatili sebebiyle gelecek haftaya kalabilir. Alman makamları ve mahkemelerinin, konunun karara bağlanması için 60 gün zamanı bulunuyor.

Puigdemont, dün Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alınmış ve Neumünster Cezaevi'ne konulmuştu. İspanya Yüksek Mahkemesi, cuma günü Puigdemont ve firari dört siyasetçi hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı. Puigdemont ve dört eski bakan, Katalonya'da 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası haklarında başlatılan soruşturma nedeniyle Belçika'ya kaçmıştı.

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