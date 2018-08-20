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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.08.2018 - 19:07, Son Güncelleme:

Almanya'dan peş peşe Türkiye açıklamaları

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Almanya'dan peş peşe Türkiye açıklamaları

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman hükümetinin her zaman Türkiye ile iyi ilişkilere ilgi duyduğunu söyledi.

Seibert, bugün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin istikrarlı ve ekonomik olarak gelişen bir ülke olmasından yana olduklarını, buna Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin de katkı sağladığını ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinde, Başkan Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaret öncesinde maliye ve ekonomi bakanlarının görüşmeler yapmasının kararlaştırıldığını hatırlatan Seibert, "Alman Hükümeti olarak biz her zaman Türkiye ile iyi ilişkilere ilgi duyduğumuzu ifade ettik. Bu konuda yapıcı bir şekilde çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Seibert, ülkede tartışılan "Türkiye'ye Almanya tarafından mali yardım yapılıp yapılmamasına" ilişkin bir soru üzerine de, Türkiye'ye Almanya'dan yardım yapılmasının şu an için gündemde olmadığını belirtti.

Merkel'in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) genel sekreteri Annegert Kramp-Karrenbauer de partisinin yönetim kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Türkiye konusunun, toplantıda kısa bir şekilde genel başkan tarafından gündeme getirildiğini dile getirerek, Merkel'in, şu an için Almanya'nın Türkiye'ye özel olarak yardım etmesi hakkında düşünmeye gerek duyulmadığını açıkça ifade ettiğini aktardı.

Kramp-Karrenbauer, bundan bağımsız olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyareti öncesindeki hazırlık kapsamında, hükümet yetkilileri düzeyinde görüşmeler yapılmasının kararlaştırıldığını anımsattı. 

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