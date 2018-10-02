Almanya’dan kalifiye işgücüne davet
Kalifiye işgücü açığı her yıl büyüyen Almanya, bir göç yasasıyla bunun önüne geçmeyi amaçlıyor.
Koalisyon ortakları bir göç yasası hazırlanması için önlemler paketi üzerinde uzlaşmaya vardı. Bakanlar Kurulu’ndan da dün onay çıktı. Buna göre, yabancı ülkelerden gelecek kalifiye işgücü göçünde bir meslek sınırlaması olmayacak. “Yeşil Kart” uygulaması kalifiye işgücü göçünü 61 meslek dalıyla sınırlıyordu. Bu sınırlama yeni yasayla kalkıyor. Bir iş sözleşmesi imzalandıktan sonra her meslekten akademisyen ve vasıflı eleman Almanya’ya gelip çalışabilecek. Vasıflı elemanlar somut bir iş teklifi almadan da, iş aramak için Almanya’ya gelip 6 aya kadar kalabilecek. İş aramak için gelenler sosyal yardım alamayacak. Bilgi teknolojileri (IT) uzmanlarında daha düşük şartlar aranacak. Bilgi Teknolojileri Birliği’ne göre bu alanda en az 55 bin uzman açığı var. Nitelikli işgücü göçünü teşvik etmek için yurtdışında Almanca kurslar kolaylaştırılacak. Diplomaların denkleştirilmesi işlemleri hızlandırılacak. Almanya’nın 1 milyon 600 bin civarında vasıflı eleman açığı bulunuyor.
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