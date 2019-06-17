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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
17.06.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

Almanya'dan İran’a nükleer anlaşma ile ilgili çağrı

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Almanya'dan İran’a nükleer anlaşma ile ilgili çağrı

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "İran'dan nükleer anlaşmadaki taahhütlerine tamamen uymasını bekliyor ve talep ediyoruz" dedi.

Almanya, İran'a uluslararası nükleer anlaşmaya uyması çağrısı yaptı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, zenginleştirilmiş uranyum üretimini artıran İran'ın, 2015'te uluslararası nükleer anlaşma ile belirlenen limiti 27 Haziran'da aşacağını açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seibert, İran'ın nükleer anlaşmaya uyup uymadığının, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının incelemeleriyle tespit edildiğini anımsatarak, "İran'dan nükleer anlaşmadaki taahhütlerine tamamen uymasını bekliyoruz ve talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr da İran'a nükleer anlaşmanın hem Avrupa'nın hem de İran'ın güvenliği için önemli ve doğru bir anlaşma olduğunu söylediklerini belirtti.

Almanya'nın nükleer anlaşmayla ilgili tutumunu son haftalarda dile getirdiğini hatırlatan Adebahr, "İran'ın bizim tutumumuzu görmesi önemli." diye konuştu.

YEMEN'DE SAVAŞAN ÜLKELERE SİLAH SATIŞI

Hükümet Sözcüsü Seibert, Almanya'nın Yemen'deki savaşa müdahil ülkelere silah satışına onay vermesine ilişkin olarak, silah satışlarıyla ilgili kararların koalisyon sözleşmesi ve kurulan ittifaklardaki taahhütler kapsamında alındığını bildirdi.

Seibert, Alman hükümetinin bu ülkelere "kısıtlayıcı silah satış politikası" uyguladığını ifade etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığının, Yeşiller Partisi Milletvekili Omid Nouripour'un soru önergesine verdiği cevaba göre, Almanya 1 Ocak-5 Haziran arasında Yemen savaşına müdahil ülkelere 1,1 milyar avro değerinde silah sattı.

Almanya'nın aynı dönemde Mısır'a 802 milyon avro ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 206 milyon avro değerinde silah satıldığı belirtildi.

Alman hükümetinin bir süredir silah ambargosu uyguladığı Suudi Arabistan'a da 831 bin avro değerinde özel korumalı iki arazi aracının satılmasına onay verdiği kaydedildi.

Almanya, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya alma kararı almış ve bu kararı en son 31 Mart'ta 6 ay daha uzatmıştı.

Bunun yanı sıra ülkede hükümette bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti arasındaki koalisyon sözleşmesinde "Yemen'deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz'" maddesi yer alıyor.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, bugün yaptığı açıklamada, 10 gün sonra ülkesindeki zenginleştirilmiş uranyum stokunun 300 kilogramı geçeceğini belirterek nükleer anlaşmadaki limitin aşılacağını duyurmuştu.

2015'te imzalanan İran Nükleer Anlaşması gereği, Tahran yönetimi, elinde 300 kilogram işlenmiş uranyum biriktiğinde bunu yurt dışına çıkarmakla yükümlü.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin yaptırımlarına karşılık 60 gün içinde İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını açıklamıştı.

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