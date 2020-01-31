Almanya'dan İdlib için Türk Kızılayı'na 25 milyon avro

HÜKÜMET sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de hükümetin basın toplantısında konuyla ilgili şöyle dedi: “Hepimiz haberlerde dinliyoruz, Suriye'de rejim güçleri ve müttefikleri İdlib bölgesine düzenli biçimde acımasız ve merhametsizce saldırılar düzenliyor. Hava saldırıları sivil halka karşı da yapılıyor. Bu saldırılar sonucu siviller ölüyor. Bunlar çok acı haberler. Zaten insani durum şimdi o kadar çok feci bir durumdaki, orada yaşayan 3 milyonun büyük çoğunluğunun insani yardıma ihtiyacı var. İdlib bölgesinde bir milyonu aşkın iç göç var. Buna son haftalarda yüz binlercesi daha eklendi.”

ACİL YARDIM



Kış koşullarını da düşünerek, İdlib ve civarındaki insanların durumunun acilen iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Hükümet Sözcüsü Seibert, Başbakan Merkel'in geçen hafta İstanbul ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İdlib'teki insanların acısını bir ölçüde azaltmak için yardım sözü verdiğini hatırlattı. Seibert bu amaçla Dış İşleri Bakanlığı'nın ek yardımda bulunacağını kaydetti.



Almanya Dış İşleri Bakanlığı sözcüsü Burger, yardımın miktarının 25 milyon Avro olduğunu açıkladı. Dış İşleri Bakanlığı Sözcüsü Burger, 25 milyon ek yardımın Türk Kızılay'ının bu göçmenlere Suriye'de yapacağı barınak inşaatı için gideceğini belirtti. Burger Almanya'nın 2020 yılı içinde sivil halkın korunması amaçlı toplam 28 milyon avro yardımda bulunduğunu söyledi.