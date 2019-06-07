Almanya'dan dikkat çeken hamleler... İkisi de geçti
Almanya’da, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesini kolaylaştıracak yasa tasarısı Federal Mecliste kabul edildi. Öte yandan Federal Meclis (Bundestag), iltica yasasının sertleştirilmesini öngören yasa tasarısını da onayladı.
“Alman iş piyasasına yönelik göçü düzenlemeyi hedefleyen” yasa tasarısı Federal Meclisten 257’ye karşı 369 oyla geçti.
Gelecek yılın başında yürürlüğe girmesi planlanan yasa, AB’ye üye olmayan ülkelerden de nitelikli iş gücünün Almanya’ya gelmesinin yolunu açacak.
Yasaya göre, AB vatandaşı olmayan yabancılar yüksek okul veya mesleki eğitim diplomaları gibi mesleki yeterliliğe ve çalışma sözleşmesine sahip
olduklarında Almanya’da kendi mesleklerinde çalışabilecek.
Yasada, AB dışındaki ülkelerde yaşayanların mesleki yeterliliğe sahip olmaları ve Almanca bilmeleri gibi kriterleri yerine getirmeleri durumunda en
fazla 6 ay süreyle iş aramak için Almanya’ya giriş izninin verilmesi de yer alıyor. Bu süre için Almanya'ya gelenler geçimini kendileri karşılaması gerekiyor.
Alman hükümeti böylelikle nitelikli iş gücü eksiğini karşılamayı hedefliyor.
“ÖNEMLİ VE GECİKMİŞ”
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yabancı ülkelerde nitelikli iş gücü bulmak için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, sağlık ve inşaat alanlarında iş gücü ihtiyacının yüksek olduğuna işaret etti.
Aile Bakanı Franziska Giffey de Almanya’daki refahı sürdürmek için kalifiye iş gücünün önemine işaret ederek, bu yasayla “önemli ve gecikmiş” adımın atıldığını aktardı.
Giffey, iş gücü eksikliği bulunan mesleklerde şartların iyileştirilmesinin de gerektiğini kaydetti. Federal Eyalet Temsilciler Meclisinden (Bundesrat) de geçmesi gereken yasanın 2020’nin başında yürürlüğe girmesi planlanıyor.
"DAHA KOLAY SINIR DIŞI"
Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve iltica yasasında değişikliği öngören yasa tasarısı bugün Federal Mecliste 159’e karşı 372 oyla kabul edildi. Oylamada 111 milletvekili çekimser kaldı.
Yeni düzenleme iltica talebi reddedilen ve haklarında sınır dışı edilme kararı bulunmasına rağmen çeşitli sebeplerden dolayı ülkede kalmayı sürdüren mültecilerin daha kolay sınır dışı edilmesini öngörüyor.
İltica talebi kabul edilmeyip sınır dışı kararı verilen mültecilerin ortadan kaybolmalarının engellenmesi için cezaevinde tutulabilmelerine olanak sağlayandüzenlemede, mültecilerin kimliklerini gizlemesi de sınır dışı edilmeleri için bir sebep olarak görülüyor.
İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yaptığı konuşmada, Almanya'da oturma hakkı olmayanların ülkeyi terk etmeleri gerektiğini ifade ederek, "Bir hukuk devletinin, sınır dışı edilmesi gerekenleri ülkeyi terk etmelerini sağlaması gerekir. Bazıları, sahte kimlik bilgileri verme veya ortadan kaybolma gibi kurnazlıklar yaparak sınır dışı edilmekten kaçıyor." dedi.
"DEMOKRASİ İÇİN KARA GÜN"
Seehofer, İçişleri Bakanı olarak yasaların uygulamasından sorumlu olduğunu kaydetti.
Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke ise yeni düzenlemeleri eleştirerek, haklarında sınır dışı kararı verilen mültecilerin suçlularla aynı cezaevlerinde kalmalarının Avrupa hukukuna aykırı olduğunu savundu.
Yeşiller Milletvekili Filiz Polat da, Meclisten geçen yasa tasarısının Alman Anayasası'na da aykırı olduğunu ileri sürerek, tasarının Mecliste kabul edilmesine ilişkin "demokrasi için kara gün" ifadesini kullandı.
Almanya'da 2018 yılında yaklaşık 26 bin kişinin sınır dışı edildiği, 31 bin kişinin ise çeşitli sebeplerden dolayı sınır dışı edilemediği belirtilmişti.
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