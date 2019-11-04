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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.11.2019 - 20:24, Son Güncelleme:

Almanya'dan dev hamle... En az 120 milyar avro

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Almanya'dan dev hamle... En az 120 milyar avro

Dünyanın önde gelen otomobil üreticisi ülkelerden Almanya, elektrikli otomobil şarj istasyonu için 2030'a kadar 1 milyon hedefi belirledi. Hedefin maliyetin toplamda en az 120 milyar avro olması hesaplanıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftalık video podcast yayınında, Almanya'nın yanmalı motorları bırakarak 2030'a kadar elektrikli ulaşıma geçmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Merkel, gelecekteki hareketliliğin (mobility) "iklim dostu" olması gerektiğini belirterek, 2030'a kadar 1 milyon şarj istasyonu kurarak ülkenin elektrikli otomobil altyapısını sağlamlaştıracaklarını vurguladı.

21 BİN ADET BULUNUYOR

Elektrikli otomobiller için şarj istasyonlarının artırılmasının tüketicileri yanmalı motorlardan uzaklaştırarak düşük emisyonlu otomobillere geçmeye teşvik edeceğini belirten Merkel, "Gelecekteki hareketliliğin iklim dostu, esnek, paranın karşılığını veren ve rahat olması gerekir." dedi.

Almanya'da halihazırda 21 bin adet şarj istasyonu bulunuyor. Hükümet, elektrikli otomobil satın alanlara 4 bin avro, hibrit motorlu araç alan tüketicilere de 3 bin avroluk teşvik primi veriyor.

Öte yandan, Almanya'da yanmalı motorlardan elektrikli motorlara geçiş sürecinde 2035'e kadar 114 bin kişinin işinden olması ve ülkede milli gelirin yüzde 0,6'sına denk gelen 20 milyar avroluk ekonomik kaybın yaşanması bekleniyor.

EN AZ 120 MİLYAR AVRO

Alman hükümetinin, uzmanlardan oluşturduğu bir komisyon tarafından hazırlanan taslak rapora göre, ülkede otomobiller ve kamyonlara yönelik şarj istasyonları kurulması için 25 milyar avro, yerel ulaşımın genişlemesi için 14,5 milyar avro, yeni bisiklet ve yaya yolları için de 18 milyar avroya ihtiyaç duyulacak.
Hükümet tarafından yapılacak diğer yatırım ve verilecek teşviklerle birlikte maliyetin toplamda en az 120 milyar avro olması hesaplanıyor.

Bu arada, Almanya'da 1 milyondan fazla istihdam, otomobil sektörüyle ilgili işlerden sağlanıyor. 

 

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