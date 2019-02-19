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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ali VARLI / BERLİN
19.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Almanya’dan DEAŞ’a gelin

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Almanya’dan DEAŞ’a gelin

Almanya’dan terör örgütü DEAŞ’a katılan Derya Ö., ülkeye geri döndü, şimdi DEAŞ üyesi olmak ve silahlı eğitim almakla suçlanıyor.

Erkek arkadaşı yüzünden Almanya’da fuhuşa zorlandığı bir dönemde tanıştığı bir DEAŞ’lı aracılığıyla örgüte katılan Derya Ö. yaşadıklarını Alman Bild gazetesine anlattı.

Buna göre, Derya önce motosiklet çetesi olarak bilinen ‘Cehennem Melekleri’nin liderlerinden biriyle tanıştı. Onun zorlamasıyla genelevlerde çalıştı. Din değiştirip Müslüman olan Alman DEAŞ militanı Mario S. ile tanışıp evlendi. Selefi olan Mario S., Derya Ö. ile Suriye’ye gitti.

“Suriye’de ilk gecemizde işkence yapılan bir depoda kaldık” diye anlatan Derya burada burka giyip silahlı eğitim almış. 2015 yılında Mario S. Irak’a geçmiş, Derya ise bir erkek bebek dünyaya getirmiş.

İKİ EVLİLİK YAPTI

Mario S. ile arasının açıldığı bir dönemde Almanya’dan DEAŞ’a katılan rapçi Deso Dogg’dan evlenme teklifi aldığını söyleyen Derya, “Teklifini kabul etmedim. Benim bir arkadaşım vardı. Belçikalı biriyle evliydi. Bana kocasının ikinci eşi olmamı önerdi” diyor.

DEAŞ’ın Belçikalı liderlerinden Abu Salahuddin ile evlenen Derya, ikinci eşinin İHA ile vurulup öldürülmesinin ardından eski kocası Mario S.’ye geri dönmüş. Canlı bomba olması için kendisine patlayıcı verildiğini belirten Derya Ö. pişman olup Almanya’ya dönme kararı almış. Geçen kasım ayında Bochum’da sokakta yürürken federal savcılığın emriyle yakalanmış. 

 

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