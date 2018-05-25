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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.05.2018 - 16:57, Son Güncelleme:

Almanya'dan çok tartışılacak karar

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Almanya'dan çok tartışılacak karar

Alman makamlarının "Türkiye'deki seçimler için Almanya'da seçim kampanyası yasağı kararı" almasına rağmen, HDP'nin yarın Köln'de düzenleyeceği açık hava mitingine izin vermesi tepki çekti.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın çifte standartlı tutumunu eleştirerek "Türkiye'yi tehdit eden her türlü unsur Almanya'da rahatlıkla her türlü eylemi yapabilirken, sözde seçim kampanyası yasağı sadece AK Parti için geçerli." dedi.

Yeneroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halk oylaması sürecinde AK Partili vekiller havaalanında karşılanıp halkla temas etmesinler diye peşlerine polis takılırken, 24 Haziran seçimleri öncesi görüyoruz ki HDP'li milletvekilleri Almanya'da terör örgütü PKK yapısının organizasyonuyla Almanya'nın her yerinde açık hava mitingleri, salon toplantıları yapmaktalar ve özellikle de Türkiye'nin iç güvenliğini tehdit eden unsurlarla birlikte Almanya'nın sessiz kaldığı bir seçim kampanyasını en güçlü biçimde yürütmekteler."

Alman hükümetini son haftalarda yapılan programlarla ilgili defaatle ikaz edip bilgilendirdiklerine işaret eden Yeneroğlu, "Kendilerini yasağı uygulaması, hukuk devleti ilkelerine riayet edip kendi belirledikleri kuralları uygulamaları noktasında ikaz ettik fakat görmekteyiz ki şimdiye kadar kimse oralı değil. Önümüzdeki günlerde HDP'li milletvekilleri yine PKK'nın organizasyonuyla Almanya'nın her yerinde programlarını sürdürmekteler." ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu, yarın Köln'de HDP'nin düzenlemeyi planladığı açık hava mitingiyle ilgili, "Bunun tabii ki kabul edilmesi mümkün değil. Almanya'nın Türkiye'deki seçimlerle ilgili taraf tuttuğunu, Türkiye'nin iç işlerine karıştığını ve kesinliklikle ikili ilişkilerimizi zedeleyecek bir tutum içinde olduğunu özellikle kamuoyunun bilmesini istiyoruz." dedi.

Almanya'daki Türk toplumuna açık çağrıda bulunan Yeneroğlu, "Vatandaşlarımız bu oyunu görsün, ona göre oyunu versin. Türkiye aleyhtarlarının faaliyetlerini gören Türkiye sevdalılarını sandıkta tepkilerini koymaya davet ediyorum." diye konuştu.

"Yasak demokrasiyle bağdaşmıyor"

AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Zafer Sırakaya da Almanya'nın Türkiye'deki seçimler için uyguladığı kampanya yasağının demokrasiyle bağdaşır bir yanının bulunmadığını söyledi.

Sırakaya, "Bu yasak konulduktan sonra, sadece bir siyasi partiye yönelik yapılıp diğer siyasi partilere yönelik bu uygulamanın yapılmamış olması açıkçası Türk siyasetine çok açık bir müdahale olarak görmek gerektiği kanısındayım." dedi.

Almanya'nın yaklaşımının demokrasi adına büyük bir ayıp olduğunu belirten Sırakaya, demokrasilerde fikir özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün ve toplanma özgürlüğünün vazgeçilmez olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla demokrasi özürlü olan bir yapının kalkıp dünyaya demokrasi dersi vermesinin de hiçbir şekilde insanların gönlünde, düşüncelerinde bir karşılığı olmadığı düşüncesindeyim."

Sırakaya, Alman makamlarından söz konusu ayıbı gidermesini isteyerek, "Çünkü toplum bunu çok net bir şekilde görüyor. Her ne kadar burada siyasetçiler ve Batı medyası üç maymunu oynasa da insanların burada gözü de gönlü de açık ve Türk seçmeninin bunlara cevabını 24 Haziran'da çok net bir şekilde vereceği inancındayım." ifadelerini kullandı.

 

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