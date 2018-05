Almanya'dan çok tartışılacak karar

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın çifte standartlı tutumunu eleştirerek "Türkiye'yi tehdit eden her türlü unsur Almanya'da rahatlıkla her türlü eylemi yapabilirken, sözde seçim kampanyası yasağı sadece AK Parti için geçerli." dedi.



Yeneroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Halk oylaması sürecinde AK Partili vekiller havaalanında karşılanıp halkla temas etmesinler diye peşlerine polis takılırken, 24 Haziran seçimleri öncesi görüyoruz ki HDP'li milletvekilleri Almanya'da terör örgütü PKK yapısının organizasyonuyla Almanya'nın her yerinde açık hava mitingleri, salon toplantıları yapmaktalar ve özellikle de Türkiye'nin iç güvenliğini tehdit eden unsurlarla birlikte Almanya'nın sessiz kaldığı bir seçim kampanyasını en güçlü biçimde yürütmekteler."



Alman hükümetini son haftalarda yapılan programlarla ilgili defaatle ikaz edip bilgilendirdiklerine işaret eden Yeneroğlu, "Kendilerini yasağı uygulaması, hukuk devleti ilkelerine riayet edip kendi belirledikleri kuralları uygulamaları noktasında ikaz ettik fakat görmekteyiz ki şimdiye kadar kimse oralı değil. Önümüzdeki günlerde HDP'li milletvekilleri yine PKK'nın organizasyonuyla Almanya'nın her yerinde programlarını sürdürmekteler." ifadelerini kullandı.



Yeneroğlu, yarın Köln'de HDP'nin düzenlemeyi planladığı açık hava mitingiyle ilgili, "Bunun tabii ki kabul edilmesi mümkün değil. Almanya'nın Türkiye'deki seçimlerle ilgili taraf tuttuğunu, Türkiye'nin iç işlerine karıştığını ve kesinliklikle ikili ilişkilerimizi zedeleyecek bir tutum içinde olduğunu özellikle kamuoyunun bilmesini istiyoruz." dedi.



Almanya'daki Türk toplumuna açık çağrıda bulunan Yeneroğlu, "Vatandaşlarımız bu oyunu görsün, ona göre oyunu versin. Türkiye aleyhtarlarının faaliyetlerini gören Türkiye sevdalılarını sandıkta tepkilerini koymaya davet ediyorum." diye konuştu.



"Yasak demokrasiyle bağdaşmıyor"



AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Zafer Sırakaya da Almanya'nın Türkiye'deki seçimler için uyguladığı kampanya yasağının demokrasiyle bağdaşır bir yanının bulunmadığını söyledi.



Sırakaya, "Bu yasak konulduktan sonra, sadece bir siyasi partiye yönelik yapılıp diğer siyasi partilere yönelik bu uygulamanın yapılmamış olması açıkçası Türk siyasetine çok açık bir müdahale olarak görmek gerektiği kanısındayım." dedi.



Almanya'nın yaklaşımının demokrasi adına büyük bir ayıp olduğunu belirten Sırakaya, demokrasilerde fikir özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün ve toplanma özgürlüğünün vazgeçilmez olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Dolayısıyla demokrasi özürlü olan bir yapının kalkıp dünyaya demokrasi dersi vermesinin de hiçbir şekilde insanların gönlünde, düşüncelerinde bir karşılığı olmadığı düşüncesindeyim."



Sırakaya, Alman makamlarından söz konusu ayıbı gidermesini isteyerek, "Çünkü toplum bunu çok net bir şekilde görüyor. Her ne kadar burada siyasetçiler ve Batı medyası üç maymunu oynasa da insanların burada gözü de gönlü de açık ve Türk seçmeninin bunlara cevabını 24 Haziran'da çok net bir şekilde vereceği inancındayım." ifadelerini kullandı.

